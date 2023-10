Wetenschappers in China werken aan de bouw van de Tropical Deep-sea Neutrino Telescope, ook bekend als TRIDENT of ‘Ocean Bell’. Deze enorme detector zal zich 11,500 meter onder het oppervlak van de westelijke Stille Oceaan bevinden. Het doel ervan is om de bewegingen van spookdeeltjes, neutrino's genaamd, te volgen wanneer ze zichtbaar worden in de diepten van de oceaan.

Neutrino's zijn subatomaire deeltjes die met een snelheid van 100 miljard per seconde door elke vierkante centimeter van ons lichaam gaan. Vanwege hun gebrek aan elektrische lading en hun bijna nulmassa hebben ze echter een zeer minimale interactie met andere materie. Door deze ongrijpbare deeltjes te vertragen, kunnen natuurkundigen hun oorsprong bestuderen, zoals oude stellaire explosies en galactische botsingen.

TRIDENT zal neutrino's detecteren door de aarde als schild te gebruiken. Gelegen nabij de evenaar, heeft het het voordeel dat het neutrino's uit alle richtingen ontvangt met de rotatie van de aarde, waardoor observatie van de hele hemel zonder blinde vlekken wordt gegarandeerd. Neutrino's zijn overvloedig aanwezig in het universum, na fotonen, en worden geproduceerd bij verschillende verschijnselen, zoals kernbranden, supernova-explosies en kosmische straling.

Ondanks dat ze zo wijdverspreid zijn, zijn neutrino’s ongelooflijk moeilijk te detecteren omdat ze zelden interactie hebben met materie. Experimenten voor de detectie van neutrino's hebben zich voornamelijk geconcentreerd op de neutrino's die door de zon naar ons worden gestuurd, maar zeldzamere neutrino's die worden geproduceerd door kosmische straling die de atmosfeer van de aarde treft, blijven mysterieus. Neutrino's passeren de meeste materie, inclusief de hele planeet, maar kunnen af ​​en toe interageren met watermoleculen. De detectoren van TRIDENT, bestaande uit meer dan 24,000 optische sensoren verspreid over 1,211 snaren die aan de zeebodem zijn verankerd, zullen onder een aanzienlijke hoeveelheid water zitten om de kans op neutrino-interacties te vergroten.

De detector van TRIDENT zal een diameter van 2.5 km bestrijken en een gebied van 1.7 kubieke kilometer bestrijken, waardoor hij aanzienlijk groter en gevoeliger is dan de huidige grootste neutrinodetector, IceCube, die zich op Antarctica bevindt. De wetenschappers zijn van plan om in 2026 met een proefproject te beginnen, waarbij de volledige detector in 2030 operationeel zal zijn. TRIDENT heeft tot doel de grenzen van de prestaties van neutrinotelescopen te verleggen en ons begrip van astrofysische neutrinobronnen uit te breiden.

