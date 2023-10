Het lot van Chandrayaan-3: uitdagingen waarmee Vikram Lander op de maan wordt geconfronteerd

De Chandrayaan-3-missie van de Indian Space Research Organization (Isro) is ten einde en het ruimtevaartuig wordt in een slapende toestand op de maan gebracht. De Vikram-lander is, samen met de Pragyan-rover, uitgeschakeld en zal voor onbepaalde tijd op het maanoppervlak blijven. Maar zelfs in deze slapende toestand wordt het ruimtevaartuig nog steeds geconfronteerd met een aantal bedreigingen.

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee Vikram en Pragyan worden geconfronteerd, is het voortdurende bombardement van micrometeoroïden op het maanoppervlak. Deze kleine deeltjes kunnen schade aan het ruimtevaartuig veroorzaken als ze ermee botsen. Hoewel er geen atmosfeer op de maan is die corrosie kan veroorzaken, vormen de ijskoude temperaturen van de maannacht en de straling van de zon ook potentiële risico's.

Dr. P. Sreekumar, hoogleraar en directeur van het Manipal Centrum voor Natuurwetenschappen, legt uit dat het maanstof ook een probleem zou kunnen vormen. In tegenstelling tot stof op aarde kan maanstof aan materialen blijven kleven door de afwezigheid van lucht op de maan. Deze ophoping van stof kan mogelijk de werking van het ruimtevaartuig beïnvloeden.

Ondanks deze uitdagingen zijn Isro-wetenschappers tevreden met de prestaties van de missie. De Chandrayaan-3-missie verkende met succes de zuidpool van de maan, een gebied dat vermoedelijk waterijs bevat. De Pragyan-rover voerde chemische analyses uit van het maanoppervlak, waarbij de aanwezigheid van zwavel werd bevestigd en andere elementen werden gedetecteerd. De rover detecteerde ook seismische activiteit, wat waardevolle inzichten opleverde in de samenstelling en geologische activiteit van de maan.

De Vikram-lander voerde daarentegen met succes een hopexperiment uit, waarmee hij zijn potentieel aantoonde om bij toekomstige missies monsters van de maan terug te sturen. De door de missie verzamelde gegevens hebben niet alleen ons begrip van de maan vergroot, maar hebben ook de weg vrijgemaakt voor toekomstige maan- en interplanetaire missies.

Hoewel het lot van Vikram en Pragyan op de maan onzeker blijft, valt hun bijdrage aan de verkenning van de maan niet te ontkennen. Nu hun missie is voltooid, zullen ze voor altijd op het maanoppervlak blijven, wat zal dienen als een bewijs van India's inspanningen op het gebied van ruimteverkenning.

