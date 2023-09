Chandrayaan-3: verwachtingen en potentiële bevindingen van Vikram Lander en Pragyan Rover

By

Terwijl de Indian Space Research Organization (ISRO) wacht op het ontwaken van de Vikram-lander en de Pragyan-rover van Chandrayaan-3, worden er belangrijke conclusies verwacht zodra ze beginnen met het onderzoeken van de verzamelde gegevens. Deze bevindingen hebben het potentieel om waardevolle kennis over de maanbodem te verschaffen, wat toekomstige missies naar de maan ten goede kan komen, inclusief die waarbij menselijke verkenning betrokken is.

De Vikram-lander en de Pragyan-rover zijn door ISRO in de slaapmodus gezet en zullen naar verwachting op 22 september wakker worden. Voorzitter van ISRO, S. Somnath, zei dat definitieve beoordelingen van het gedrag van de systemen pas kunnen worden gemaakt nadat ze zijn ontwaakt. Hoewel er een aanzienlijke hoeveelheid gegevens is verzameld, kan de analyse en interpretatie van de uitkomsten enkele maanden of zelfs een paar jaar duren.

Anil Bharadwaj, directeur van het Physical Research Laboratory (PRL), verklaarde dat de focus momenteel ligt op het bestuderen van verschillende parameters, zoals oppervlaktekenmerken, temperatuur, elementaire samenstelling, seismische activiteit en omstandigheden van de bovengrond. De waarnemingen van de instrumenten hebben het potentieel om nieuwe inzichten te verschaffen in de bovengrond van de maan. De bewegingspaden van de rover, zichtbaar op de beelden die door de instrumenten zijn vastgelegd, duiden op losse grond, met groeven van ongeveer een centimeter diep en de poten van de lander die in het oppervlak zinken. Naarmate de missie dieper de maanbodem in gaat, wordt verwacht dat deze compacter zal worden.

Chandrayaan-3, ISRO's derde maanmissie, werd op 14 juli gelanceerd vanuit het Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. De missie heeft tot doel nieuwe technologieën te ontwikkelen en te demonstreren die nodig zijn voor interplanetaire missies. De inheemse Lander-module (LM), Propulsion-module (PM) en Rover zijn uitgerust met geavanceerde instrumenten om gegevens te verzamelen over het oppervlak en de omgeving van de maan.

Over het geheel genomen hebben de door Vikram en Pragyan verzamelde gegevens het potentieel om bij te dragen aan wetenschappelijke vooruitgang en deuren te openen voor verdere verkenning, niet alleen van de maan maar ook voor toekomstige bemande ruimtemissies.

