Het einde van de maanlander en rover van Chandrayaan-3

Volgens ruimtewetenschapper AS Kiran Kumar is de derde maanmissie van India, Chandrayaan-3, mogelijk ten einde gekomen omdat er geen hoop is op een nieuw leven inblazen van de maanlander en rover. Pogingen om communicatie tot stand te brengen met de Vikram-lander en de Pragyan-rover zijn mislukt, wat een mogelijk einde van de missie aangeeft.

Chandrayaan-3 schreef geschiedenis op 23 augustus toen India het vierde land werd dat een zachte landing maakte nabij de zuidpool van de maan. De lander en de rover werden respectievelijk op 4 en 2 september vóór zonsondergang op de maan in de slaapmodus gezet in de hoop dat ze bij de volgende zonsopgang op 22 september zouden ontwaken. Tot nu toe zijn er echter geen signalen van hen ontvangen.

De missiedoelstellingen van Chandrayaan-3 zijn al bereikt, waaronder het demonstreren van een veilige en zachte landing op het maanoppervlak en het uitvoeren van in-situ wetenschappelijke experimenten. De lander en de rover waren gedurende één maan-daglichtperiode in bedrijf, wat overeenkomt met ongeveer 14 aardse dagen.

Hoewel de heropleving van de lander en de rover een bonus zou zijn geweest, heeft de missie al waardevolle gegevens opgeleverd over de zuidpool van de maan. Deze informatie zal toekomstige missies ten goede komen op het gebied van kennis en planningsactiviteiten in de regio.

Na het succes van Chandrayaan-3 kunnen er toekomstige missies volgen, waaronder een monster-terugkeermissie. Het tijdsbestek voor een dergelijke onderneming is echter onzeker en hangt af van de algemene planning en de beschikbaarheid van middelen.

Concluderend: hoewel er geen hoop is om de Chandrayaan-3 lander en rover nieuw leven in te blazen, heeft de missie aanzienlijke resultaten geboekt en de weg vrijgemaakt voor toekomstige maanverkenning door India.

