Nieuw bewijsmateriaal daagt traditionele genderrollen van jager-verzamelaars uit

Recent onderzoek uitgevoerd door antropologieprofessor Sarah Lacy van de Universiteit van Delaware betwist het al lang bestaande geloof dat mannen in de prehistorie jagers waren en vrouwen verzamelaars. Lacy en haar collega Cara Ocobock van de Universiteit van Notre Dame beoordeelden archeologisch bewijsmateriaal en literatuur uit het paleolithicum en vonden weinig steun voor het idee dat rollen specifiek aan elk geslacht waren toegewezen. Ze ontdekten ook dat vrouwen fysiek in staat waren om te jagen en dat er voorbeelden waren van gelijkheid voor beide geslachten op het gebied van oude gereedschappen, voeding, kunst, begrafenissen en anatomie.

Het onderzoek van Lacy en Ocobock is lijnrecht in tegenspraak met de theorie van 'Man the Hunter', die voor het eerst in 1968 werd gepopulariseerd door antropologen Richard B. Lee en Irven DeVore. De theorie suggereert dat de jacht een cruciale rol speelde in de menselijke evolutie en dat alle jagers mannen waren. Lacy schrijft de brede acceptatie van deze theorie toe aan gendervooroordelen en hoopt dat haar bevindingen de standaardaanpak voor toekomstig onderzoek zullen worden.

Het onderzoeksteam onderzocht ook de anatomische en fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen om te bepalen of deze factoren vrouwen ervan weerhielden te jagen. Ze ontdekten dat mannen weliswaar een voordeel hadden bij activiteiten die snelheid en kracht vereisten, maar dat vrouwen een voordeel hadden bij activiteiten die uithoudingsvermogen vereisten. Beide activiteiten waren essentieel voor de jacht in de oudheid. Het team benadrukte ook de rol van oestrogeen, dat prominenter aanwezig is bij vrouwen, bij het verlenen van dit voordeel.

Dit nieuwe onderzoek daagt langgekoesterde opvattingen over genderrollen in prehistorische samenlevingen uit en benadrukt de noodzaak van verder onderzoek naar de levens van vroege mensen, met name vrouwen. Lacy is van mening dat het idee van flexibiliteit en gedeelde arbeid in kleine gemeenschappen de standaardaanname zou moeten zijn bij het bestuderen van prehistorische samenlevingen.

