De relatie tussen darmmicroben en skeletgezondheid

Een nieuwe studie gepubliceerd in Frontiers in Endocrinology suggereert dat bepaalde darmmicroben een rol kunnen spelen in de gezondheid van het skelet. Dit opkomende vakgebied, ook wel ‘osteomicrobiologie’ genoemd, heeft tot doel het verband tussen het darmmicrobioom en de gezondheid van de botten te begrijpen, wat mogelijk kan leiden tot interventies die de botdichtheid verbeteren.

De studie, geleid door onderzoekers van Hebrew SeniorLife en het Marcus Institute for Aging Research, maakte gebruik van gegevens uit de Framingham Third Generation Study en de Osteoporotic fractures in Men-studie. Door beelden met hoge resolutie van de arm en het been te analyseren, probeerden de onderzoekers factoren te identificeren die konden worden aangepast om de gezondheid van het skelet te bevorderen.

De bevindingen toonden aan dat twee specifieke soorten bacteriën, Akkermansia en Clostridiales-bacterie DTU089, geassocieerd waren met negatieve effecten op de botgezondheid bij oudere volwassenen. Akkermansia is eerder in verband gebracht met obesitas, terwijl DTU089 vaker wordt aangetroffen bij personen met een lagere fysieke activiteit en eiwitinname. Dit is belangrijk omdat bekend is dat de eiwitinname en fysieke activiteit de gezondheid van het skelet beïnvloeden.

De studie bracht ook patronen aan het licht die erop wijzen dat bepaalde microben veranderingen in de botgrootte kunnen beïnvloeden naarmate individuen ouder worden. Het is echter nog steeds onduidelijk of deze bacteriële organismen een directe invloed hebben op de gezondheid van het skelet. Toekomstige studies zullen nodig zijn om een ​​dieper inzicht te krijgen in de relatie tussen specifieke bacteriesoorten en de integriteit van het skelet.

Indien bevestigd door aanvullend onderzoek, zou deze kennis mogelijk de deur kunnen openen voor interventies die zich richten op het darmmicrobioom om de gezondheid van de botten te verbeteren. Het identificeren van functionele routes die door deze bacteriën worden beïnvloed, kan bijvoorbeeld inzicht bieden in de onderliggende mechanismen die de gezondheid van het skelet beïnvloeden.

Medewerkers van verschillende instellingen, waaronder Harvard TH Chan School of Public Health, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis en Palo Alto VA Health Care System, University of Minnesota, University of Pittsburgh, Stanford University en Emory University, hebben bijgedragen aan deze retrospectieve cohortstudie.

Bron:

– Okoro, PC, et al. (2023) Een onderzoek in twee cohorten naar het verband tussen de darmmicrobiota en botdichtheid, microarchitectuur en kracht. Grenzen in de endocrinologie. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.