Natuurkundigen verfijnen de zoektocht naar magnetische monopolen met behulp van Large Hadron Collider-gegevens

Natuurkundigen vermoeden al lang het bestaan ​​van magnetische monopolen – deeltjes die een noord- of zuidpool bezitten zonder hun tegenhanger. Hoewel deze ongrijpbare monopolen nog moeten worden gevonden, hebben nieuwe gegevens van de Large Hadron Collider (LHC) onderzoekers in staat gesteld de mogelijke energieruimte waarin magnetische monopolen zich kunnen bevinden, te verkleinen.

Het concept van magnetische monopolen werd oorspronkelijk voorgesteld door natuurkundige Paul Dirac. Hij suggereerde dat de aanwezigheid van magnetische monopolen consistent zou zijn met de kwantummechanica en bepaalde onverklaarde kenmerken van lading zou kunnen verklaren. Volgens de theorie van Dirac is de kleinst mogelijke magnetische lading voor een enkele monopool 68.5 keer de lading van een elektron, terwijl grotere monopolen een veelvoud daarvan zijn.

In de jaren zeventig kwam de zoektocht naar magnetische monopolen in een stroomversnelling toen het een belangrijke test werd voor theorieën die tot doel hadden de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica te verenigen. Hoewel er af en toe berichten over de ontdekking van magnetische monopolen zijn opgedoken, zijn deze vaak ingetrokken of zijn er gevallen van onjuiste berichtgeving geweest.

De ATLAS-samenwerking bij CERN heeft, met behulp van gegevens van de LHC, twee mogelijke mechanismen geïdentificeerd waarmee hoogenergetische botsingen tussen protonen magnetische monopolen zouden kunnen creëren met massa's tot 4 TeV. Beide mechanismen omvatten het vrijkomen van virtuele fotonen door de protonen. In het ene scenario creëert een virtueel foton op zichzelf een magnetische monopool, en in het andere scenario werken twee fotonen samen om een ​​monopool te creëren. Elk van deze scenario's zou de gebroken elektrisch-magnetische dubbele symmetrie in de vergelijkingen van Maxwell herstellen.

ATLAS zoekt naar bewijs van magnetische monopolen door te zoeken naar ladingsafzettingen op hun detector. Omdat een monopool een lading zou hebben die veel groter is dan die van een elektron, zouden zijn afzettingen zich moeten onderscheiden van die van andere subatomaire deeltjes.

Hoewel ATLAS nog geen direct bewijs heeft gevonden voor magnetische monopolen, heeft hun analyse van LHC-gegevens van 2015-2018 hen in staat gesteld de mogelijke massa's en productiesnelheid voor de kleinste monopolen met een factor drie te beperken.

Hoewel het misschien een eindeloze zoektocht lijkt, gelooft de natuurkundegemeenschap in het belang van het vinden van magnetische monopolen. Niet alleen zou hun ontdekking theorieën valideren die hun bestaan ​​voorspellen, maar de massa van deze monopolen zou ook onderscheid kunnen maken tussen concurrerende theorieën.

Het onderzoekspaper waarin deze bevindingen worden besproken, is ingediend bij de Journal of High Energy Physics en is als voordruk beschikbaar op ArXiv.org.

Bronnen:

– Phys.org

– CERN (ATLAS-samenwerking)

– Journal of High Energy Physics (voordruk)