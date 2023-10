Het NA64-experiment onthult een doorbraak in de zoektocht naar donkere materie

By

Het NA64-experiment op CERN boekt aanzienlijke vooruitgang in de zoektocht naar donkere materie, vooral binnen thermische modellen voor donkere materie met sub-GeV-deeltjes. In een recente publicatie in APS Physical Review Letters onthulde het experiment een baanbrekende ontdekking: de identificatie van een interactie die wordt gemedieerd door het ongrijpbare donkere foton A0.

Donkere materie, een onzichtbare entiteit die een aanzienlijk deel van de massa van het universum uitmaakt, blijft een mysterieuze puzzel op het gebied van de wetenschap. Thermische modellen voor donkere materie, vooral die met sub-GeV-deeltjes, zijn naar voren gekomen als overtuigende kandidaten in de zoektocht om dit enigma te ontrafelen.

Volgens deze modellen bevonden donkere materie en gewone materie zich ooit in thermisch evenwicht en neutraliseerden ze elkaar in gelijke mate. Toen het heelal echter uitdijde en afkoelde, werd dit evenwicht verstoord, waardoor er een overblijfsel van de dichtheid van donkere materie achterbleef. Om deze situatie beter te begrijpen is een nieuwe vorm van interactie nodig die donkere materie en standaardmodeldeeltjes met elkaar verbindt.

De kern van deze interactie wordt gevormd door het donkere foton A0, dat fungeert als bemiddelaar tussen donkere materie χ en gewone materie. De interactie is afhankelijk van de kinetische mengterm (ϵ/2)F0μνFμν, waarbij Fμν en F0μν de spanningstensoren van het foton- en donkere fotonveld vertegenwoordigen, en ϵ de mengsterkte vertegenwoordigt.

Het donkere foton A0, geassocieerd met de spontaan gebroken UD(1)-kalibergroep, heeft een donkere koppelingssterkte eD. Deze koppeling wordt uitgedrukt als Lint = -eDA0μJμD, waarbij JD de donkere materiestroom vertegenwoordigt. Bovendien veroorzaakt de mengterm een ​​interactie Lint = ϵeA0μJμem tussen A0 en de elektromagnetische stroom Jμem, waarbij e de elektromagnetische koppeling voorstelt.

Het begrijpen van deze ingewikkelde verbanden is cruciaal omdat ze de basis vormen voor het ontrafelen van de mysteries van donkere materie en de interactie ervan met het standaardmodel van de deeltjesfysica.

Om door de complexiteit van thermische scalaire en fermionische modellen voor donkere materie te navigeren, moeten onderzoekers de parameterruimte nauwgezet bestuderen. Dit omvat het onderzoeken van het voorspelde bestaan ​​van sub-GeV χ-deeltjes, die verschillende vormen kunnen aannemen: scalaire, Majorana- of pseudo-Dirac-deeltjes, allemaal gekoppeld aan het donkere foton A0.

Het bepalen van parameterwaarden die de annihilatiedoorsnede, de dichtheid van de donkere materie van het relikwie en de donkere koppelingssterkte αD definiëren, is essentieel in deze verkenning. Deze parameters bieden inzicht in de wisselwerking tussen de menging van het donkere foton ϵ en de koppeling αD, waardoor licht wordt geworpen op de aard van donkere materie.

Het NA64-experiment op CERN loopt voorop in de zoektocht naar donkere materie onder de GeV. Door botsingen tussen 100 GeV-elektronen en een actief doelwit wil dit experiment de geheimen van donkere materie onder de GeV blootleggen. De experimentele opstelling omvat scintillatortellers, een magnetische spectrometer, calorimeters en verschillende detectoren die zijn ontworpen om deeltjes te identificeren en karakteriseren.

De magnetische spectrometer is een sleutelcomponent die een nauwkeurige reconstructie van het momentum van het binnenkomende elektron mogelijk maakt met een indrukwekkende nauwkeurigheid van 1%. Gecombineerd met detectoren zoals Micromegas en strobuiskamers biedt het experiment een uitgebreid inzicht in deeltjesinteracties.

Het streven naar donkere materie onder de GeV brengt echter uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om het omgaan met achtergrondsignalen die gewenste ontdekkingen kunnen verdoezelen. Deze achtergrondbronnen omvatten dimuonverliezen, mistagged μ, π, K-verval, ontsnappende neutrale kleuren en punchthrough van neutrale hadronen. Onderzoekers gebruiken innovatieve technieken om deze achtergrondsignalen te verzachten, waarbij ze selectiecriteria gebruiken die worden ondersteund door simulaties en data-analyse om ongewenste signalen te identificeren en af ​​te wijzen.

Statistische analyse speelt een cruciale rol in de zoektocht naar inzicht in donkere materie. Door middel van geavanceerde technieken hebben onderzoekers bovengrenzen voor de mengsterkte ϵ bepaald, waardoor waardevolle inzichten aan het licht zijn gekomen. De resultaten van het NA64-experiment hebben uitsluitingslimieten van 90% betrouwbaarheidsniveau voor ϵ vastgesteld, waardoor de ingewikkelde relatie tussen ϵ en de A0-massa aan het licht komt. Deze resultaten hebben het potentieel om ons begrip van donkere materie opnieuw vorm te geven en nieuwe wegen te openen voor verkenning en onderzoek.

De implicaties van de bevindingen van het NA64-experiment reiken verder dan het laboratorium en bieden beperkingen voor modellen voor thermische donkere materie. De parametervlakken voor donkere materiedeeltjes met een lage massa (y; mχ) en (αD; mχ) bieden inzicht in de uitdagingen waarmee bepaalde donkere materiescenario's worden geconfronteerd en motiveren verder onderzoek.

Met elke doorbraak komen we dichter bij het ontrafelen van het raadsel van de donkere materie en krijgen we een dieper inzicht in het universum.

Bron:

– Andreev, Yu.M. et al. (2023) 'Zoek naar lichte, donkere materie met NA64 op CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.