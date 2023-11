Nieuwe inzichten in de zoektocht naar donkere materie: onderzoek naar donkere fotonen bij de Large Hadron Collider

De zoektocht naar donkere materiedeeltjes is een fascinerend onderzoeksgebied, waarbij wetenschappers verschillende benaderingen onderzoeken om de geheimen van de ongrijpbare substantie te ontrafelen. In deze zoektocht zijn twee hoofdstrategieën naar voren gekomen, die elk unieke inzichten bieden in de aard van donkere materie. De eerste methode omvat het observeren van deeltjes die op natuurlijke wijze vervallen als ze voorbijkomen. Neutrino-observatoria zoals IceCube hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze aanpak, maar tot nu toe zijn er geen significante bevindingen ontdekt. De tweede benadering omvat het met elkaar botsen van deeltjes in een deeltjesversneller, zoals de beroemde Large Hadron Collider (LHC) op CERN.

CERN's nieuwste onderneming probeert licht te werpen op het bestaan ​​van donkere materiedeeltjes door het intrigerende rijk van donkere fotonen te onderzoeken. Deze hypothetische deeltjes maken deel uit van algemene theorieën die voortbouwen op het standaardmodel van de deeltjesfysica. Het concept suggereert dat als donkere materie met zichzelf interageert, deze krachtdragerbosonen zou moeten bezitten die analoog zijn aan fotonen in de elektromagnetische kracht en gluonen in de sterke kracht. Deze voorgestelde krachtdragers voor donkere materie staan ​​bekend als donkere fotonen.

In het traditionele model van de deeltjesfysica worden fotonen geassocieerd met de elektromagnetische kracht en spelen ze een sleutelrol in processen zoals radioactief verval. Op dezelfde manier wordt verwacht dat donkere fotonen het verval van specifieke deeltjes, zoals muonen, zullen beïnvloeden en hun magnetische moment zullen beïnvloeden. Een recente studie hintte zelfs op de mogelijke effecten van donkere fotonen op het magnetische moment van muonen.

De lopende derde run van het Compact Muon Solenoid (CMS)-experiment bij de LHC vertegenwoordigt de nieuwste poging in de zoektocht naar bewijs van donkere fotonen. De studie richt zich op het detecteren van een fenomeen dat ‘verplaatste muonen’ wordt genoemd, waarbij muonen worden waargenomen die afkomstig zijn uit de algemene omgeving van een botsing van hoogenergetische deeltjes in plaats van het exacte botsingspunt. Dit eigenaardige fenomeen zou kunnen worden toegeschreven aan niet-detecteerbare donkere fotonen die tijdens de eerste botsing worden gegenereerd en die vervolgens vervallen tot detecteerbare muonen.

De eerste bevindingen uit deze test hebben echter geen gevallen van verplaatste muonen aan het licht gebracht, wat erop wijst dat er tot nu toe geen donkere fotonen aanwezig zijn. Hoewel verdere waarnemingen andere uitkomsten kunnen opleveren, zullen deze resultaten extra beperkingen opleggen aan het potentiële bestaan ​​van donkere fotonen. Dit patroon van indirect bewijs voor het bestaan ​​van donkere materie, terwijl direct bewijs ongrijpbaar blijft, is een terugkerend thema in het veld.

Terwijl wetenschappers hun onvermoeibare zoektocht naar het oplossen van de mysteries van donkere materie voortzetten, bieden onderzoeken zoals deze bij de LHC hoop op het blootleggen van aanvullende aanwijzingen. Hoewel direct bewijs voor donkere materie op dit moment misschien ongrijpbaar is, blijft de verkenning van donkere fotonen en andere wegen cruciaal voor het verdiepen van ons begrip van deze raadselachtige kosmische entiteit.

FAQ

Wat zijn donkere fotonen?

Donkere fotonen zijn hypothetische deeltjes die dienen als potentiële krachtdragers voor interacties binnen donkere materie. Analoog aan fotonen in de elektromagnetische kracht en gluonen in de sterke kracht, worden donkere fotonen verondersteld de interactie van donkere materiedeeltjes met elkaar te vergemakkelijken.

Wat is het doel van de laatste run van de Large Hadron Collider?

De derde run van het Compact Muon Solenoid (CMS)-experiment bij de Large Hadron Collider heeft tot doel het bestaan ​​van donkere fotonen te onderzoeken door te zoeken naar verplaatste muonen. Verplaatste muonen zijn muonen die ontstaan ​​nabij een botsing van hoogenergetische deeltjes, maar niet rechtstreeks uit de botsing zelf. Dit fenomeen zou indicatief kunnen zijn voor de aanwezigheid van niet-detecteerbare donkere fotonen die tijdens de botsing worden gegenereerd.

Wat waren de eerste bevindingen van de laatste run?

De eerste gegevens van de huidige uitvoering van het CMS-experiment vonden geen bewijs van verplaatste muonen of donkere fotonen. Verdere observaties en analyses kunnen echter andere resultaten opleveren en mogelijk nieuwe inzichten verschaffen in de aard van donkere materie.