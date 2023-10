Zwitserse en Chileense artiesten geselecteerd voor Connect Chile Dual Residency

Arts at CERN en de Zwitserse Kunstraad Pro Helvetia hebben de selectie aangekondigd van twee kunstenaars, Dominique Koch uit Zwitserland en Marcela Moraga uit Chili, voor de dubbele residentie Connect Chile. Connect is een prijs die kunstenaars ondersteunt die geïnteresseerd zijn in de dialoog tussen kunst en wetenschap. Het programma nodigde kunstenaars uit om ideeën voor te stellen voor een residentie in zowel Genève, Zwitserland, als de Atacama-woestijn in het noorden van Chili.

CERN, bekend om zijn deeltjesversnellers en detectoren, en de European Southern Observatory (ESO) en Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chili, bekend om hun astronomisch onderzoek, zijn twee toonaangevende wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten. De residentie Connect Chile heeft tot doel een betekenisvolle dialoog tussen kunst en wetenschappen te bevorderen door middel van culturele uitwisseling, waarbij het complementaire wetenschappelijke en technologische onderzoek dat in Zwitserland en Chili wordt uitgevoerd, wordt getoond.

Dominique Koch, uit Bazel, Zwitserland, maakt installaties die verschillende onderzoeksgebieden samenvoegen en vermengen om hybride verwikkelingen en intellectuele ontmoetingen te creëren. Marcela Moraga, een Chileense kunstenaar, onderzoekt de relatie tussen natuur en cultuur in haar tekeningen, textiel en videoperformances, en ontwikkelt nieuwe verhalen die mensen en niet-mensen met elkaar verbinden.

Tijdens de residentie zullen Koch en Moraga zich onderdompelen in de wetenschappelijke locaties en uit de eerste hand inzicht krijgen in het onderzoek dat daar plaatsvindt. Ze zullen samenwerken met wetenschappers, ingenieurs en curatoren om nieuwe vormen van artistieke expressie te onderzoeken. De kunstenaars zullen hun onderzoek en ervaringen omzetten in kunstwerken, waarmee ze de kloof tussen kunst en wetenschap overbruggen.

Connect Chile markeert de vijfde editie van het Connect-programma, dat eerder residenties in Zuid-Afrika en India omvatte. Het programma dient als platform voor uitwisseling en samenwerking tussen artistieke en wetenschappelijke gemeenschappen over de hele wereld. De selectiecommissie voor Connect Chile bestond uit professionals uit de kunst- en wetenschapswereld.

Deze dubbele residentie vertegenwoordigt een unieke kans voor Koch en Moraga om zich te verdiepen in de rijken van natuurkundig onderzoek terwijl ze omringd zijn door de ontzagwekkende omgeving van CERN en het ALMA-ESO observatorium in Chili. Het programma heeft tot doel nieuwe creatieprocessen en inspiratie te genereren door middel van interdisciplinaire en interculturele uitwisseling. Het biedt ruimte voor intensief onderzoek op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

