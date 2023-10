Inkomende zonnewind: inslagen en aurora's in de lucht

De Zon staat op het punt een zonnewind te ontketenen die zowel uitdagingen als hemelse geneugten zal brengen. Deze zonnewindstroom bestaat uit een stroom geladen deeltjes die zich voortbewegen met een duizelingwekkende snelheid van 500 kilometer per seconde. Het wordt uitgezonden vanuit een klein gaatje in de atmosfeer van de zon en zal naar verwachting op 12 oktober de aarde bereiken.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) heeft gewaarschuwd voor mogelijke radio-uitval tijdens deze periode. Deze black-outs, gerangschikt als klein tot matig (R1-R2), kunnen van invloed zijn op communicatiesystemen die afhankelijk zijn van radiosignalen.

Te midden van deze potentiële verstoringen is er echter een opwindend fenomeen om naar uit te kijken. Wanneer de zonnewind in wisselwerking staat met het magnetische veld van de aarde, ontstaat er een verbluffende weergave van licht, bekend als aurora's. Deze levendige shows vinden plaats rond de poolcirkel en zijn het resultaat van geladen deeltjes die in botsing komen met gassen in onze atmosfeer.

Om zonnefenomenen zoals zonnestormen, coronale massa-ejecties (CME's) en zonnewinden beter te begrijpen en te voorspellen, vertrouwen wetenschappers op geavanceerde technologie. Zonneobservatoria, zowel op de grond als in de ruimte, bieden waardevolle informatie over zonneactiviteit zoals uitbarstingen, zonnevlammen en windpatronen. Ruimtesondes zoals de Parker Solar Probe van NASA komen dicht bij de zon en verzamelen cruciale gegevens over de buitenste atmosfeer en de oorsprong van de zonnewind. Bovendien gebruiken wetenschappers geavanceerde computermodellen en simulaties om te voorspellen hoe de zonnewind het magnetische veld van de aarde zou kunnen beïnvloeden, waardoor ze het ruimteweer beter kunnen voorspellen.

Bronnen:

– SpaceWeather.com

– NOAA