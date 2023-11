De verrassende hitte en chemische samenstelling van ‘tienersterrenstelsels’

Een recent onderzoek onder leiding van een team van astrofysici van de Northwestern University, met behulp van NASA's James Webb Space Telescope (JWST), heeft opwindende inzichten onthuld in de wereld van sterrenstelsels tijdens hun 'tienerjaren'. Deze bevindingen, gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters, werpen licht op de chemische samenstelling van sterrenstelsels in hun vormingsfasen, waardoor een dieper inzicht ontstaat in de evolutie van het universum.

Onderzoekers concentreerden zich op sterrenstelsels die twee tot drie miljard jaar na de geboorte van het universum ontstonden, tijdens hun adolescentiefase. Deze specifieke fase wordt gekenmerkt door hogere temperaturen en een onverwachte aanwezigheid van zware elementen, waaronder nikkel, een element dat doorgaans moeilijk te detecteren is. Door de aanwezigheid van nikkel en andere elementen bloot te leggen, biedt de studie waardevolle informatie over het galactische evolutieproces.

Onder leiding van Allison Strom, assistent-professor natuurkunde en astronomie aan de Northwestern University, heeft het uitgebreide onderzoek tot doel inzicht te krijgen in de transformaties en groei die sterrenstelsels doormaken gedurende de 14 miljard jaar durende geschiedenis van het universum.

De CECILIA (Chemical Evolution Constrained Using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey, vernoemd naar de gerespecteerde astronoom Cecilia Payne-Gaposchkin, gebruikt de JWST om het spectrale licht te analyseren dat wordt uitgezonden door verre sterrenstelsels. Deze ‘chemische DNA’-analyse stelt wetenschappers in staat inzicht te krijgen in de ontwikkelingsfasen van sterrenstelsels en voorspellingen te doen over hun toekomstige evolutie. Het onderzoek speelt een cruciale rol bij het opbouwen van een holistisch begrip van de rijping van sterrenstelsels in de loop van de tijd.

Om het onderzoek uit te voeren observeerde het team gedurende een tijdsbestek van 33 uur 30 verre sterrenstelsels. Door gegevens van 23 van deze sterrenstelsels te combineren, creëerden ze een samengesteld beeld dat hun begrip van deze hemellichamen verbeterde. De samengestelde spectra onthulden de aanwezigheid van verschillende elementen, zoals waterstof, helium, stikstof, zuurstof, silicium, zwavel, argon en met name nikkel.

Een van de belangrijkste ontdekkingen van het onderzoek is dat deze tienerstelsels ongelooflijk hoge temperaturen vertonen, van meer dan 13,350 graden Celsius (24,062 graden Fahrenheit). Deze temperaturen zijn veel hoger dan wat doorgaans in sterrenstelsels wordt waargenomen, wat de unieke chemische en fysische kenmerken van sterrenstelsels tijdens hun adolescentiefase onderstreept.

Met steun van NASA, de Pittsburgh Foundation en de Research Corporation for Scientific Advancement zijn de gegevens van het onderzoek afkomstig uit het Mikulski Archive for Space Telescopes van het Space Telescope Science Institute en het WM Keck Observatory. Deze samenwerking benadrukt de collectieve inspanning op het gebied van astronomisch onderzoek en de synergetische benadering van het begrijpen van het universum.

Naarmate de analyse van de gegevens van de JWST voortduurt, verwachten we verdere onthullingen en een ingewikkelder begrip van de galactische evolutie en de fundamentele processen die ons universum vormgeven. Deze studie bevestigt opnieuw de opmerkelijke capaciteiten van moderne telescopen en benadrukt het voortdurende streven naar kennis en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de astrofysica. Het onderstreept het belang van samenwerking bij het verleggen van de grenzen van ons begrip van het universum.

