Canada gaat een opwindende nieuwe fase van ruimteverkenning in met de aankondiging van astronautenopdrachten op woensdag 22 november. De Canadian Space Agency (CSA) zal een live-evenement organiseren op zijn hoofdkantoor in de buurt van Montreal, Quebec. Dit evenement, dat gelijktijdig wordt uitgezonden op verschillende platforms, waaronder YouTube en Facebook, zal de nieuwste missies voor Canadese astronauten onthullen.

In het verleden werden de identiteit van astronauten en hun opdrachten geheim gehouden tot het moment van de gebeurtenis. Deze keer is er echter een kernfeit dat we zeker weten: er zijn drie actieve CSA-astronauten beschikbaar voor missies. Onder hen bevinden zich de arts David-Saint Jacques, die in 204-2018 19 dagen in het Internationale Ruimtestation heeft doorgebracht, brandwetenschapper Jenni Sidey-Gibbons, die in aanmerking komt voor haar eerste ruimtevlucht, en Joshua Kutryk, een militaire piloot die ook in aanmerking komt voor zijn eerste ruimtevlucht. ruimte vlucht.

Eén ding dat we wel weten is dat een CSA-astronaut, Jeremy Hansen, al is toegewezen aan NASA's Artemis 2-missie, die eind 2024 rond de maan zal vliegen. De opdracht van Hansen toont de belangrijke bijdrage van Canada aan internationale ruimtevaartprogramma's aan. Sinds het einde van de jaren zeventig heeft Canada een belangrijke rol gespeeld bij het leveren van robotica voor NASA-missies, van de Canadarm op de space shuttle tot de Canadarm1970 en Dextre op het internationale ruimtestation. In ruil voor zijn robotica-werk ontvangt Canada een deel van de wetenschap en een astronautenstoel in het ISS.

Maar de Canadese betrokkenheid bij ruimteverkenning breidt zich verder uit dan alleen robotica. De recente toezegging van Canadarm3 voor NASA's Gateway-project en een memorandum van overeenstemming met Axiom Space maken de weg vrij voor Canadese astronauten om deel te nemen aan toekomstige maanmissies en kortetermijnmissies op het ISS onder bevel van voormalige NASA-astronauten.

Hoewel de mogelijkheden voor Canadese astronauten beperkt zijn vanwege de kleine belastinggrondslag van het land voor ruimtevaartfinanciering, markeert deze aankondiging een zeldzame gelegenheid waarbij meerdere CSA-astronauten binnen hetzelfde tijdsbestek opdrachten zullen krijgen. Het is een spannende tijd voor Canada, omdat het een nieuw tijdperk van ruimteverkenning omarmt en zijn positie als belangrijke speler in internationale ruimtevaartprogramma's versterkt.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wie zijn de actieve CSA-astronauten? De actieve CSA-astronauten die momenteel beschikbaar zijn voor missies zijn David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons en Joshua Kutryk. Wat is de Artemis 2-missie? De Artemis 2-missie is een door NASA geleide missie die rond de maan zal vliegen. Jeremy Hansen, een CSA-astronaut, is al aan deze missie toegewezen. Wat is Canadarm3? Canadarm3 is een robotarm van de volgende generatie, ontwikkeld door Canada voor het Gateway-project van NASA, dat tot doel heeft een ruimtestation nabij de maan te vestigen. Wat is Axiomaruimte? Axiom Space is een in Houston gevestigd bedrijf dat kortetermijnmissies naar het ISS uitvoert met behulp van SpaceX Crew Dragon-ruimtevaartuigen. Canada heeft een memorandum van overeenstemming met Axiom Space voor mogelijke kortetermijnmissies.