Assemblagetheorie begrijpen: onderzoek naar het raakvlak tussen evolutie en natuurkunde

Evolutie en natuurkunde worden vaak gezien als twee verschillende vakgebieden, maar recente artikelen gepubliceerd in prestigieuze tijdschriften hebben geprobeerd deze disciplines te overbruggen. Eén van deze artikelen in het bijzonder is echter bekritiseerd vanwege de slechte schrijfwijze en de verkeerde voorstelling van de relatie tussen evolutie en natuurkunde.

Het slecht geschreven artikel introduceert de Assemblagetheorie, die inzicht biedt in natuurlijke omstandigheden die combinatorische chemie en de generatie van complexe moleculen mogelijk maken. De auteurs, die scheikundigen zijn, beweren echter ten onrechte dat natuurkunde en biologie onverenigbaar zijn. In werkelijkheid is evolutie volledig verenigbaar met de natuurkunde, en dit wordt al lange tijd onderkend.

Assemblagetheorie presenteert een raamwerk dat tot doel heeft het concept van een 'object' te herdefiniëren in relatie tot de wetten van de natuurkunde. De theorie suggereert dat objecten fysieke entiteiten zoals atomen kunnen omvatten, maar ook niet-fysieke concepten zoals menselijke talen en memes. Het artikel slaagt er echter niet in om deze theorie adequaat uit te leggen, waardoor verwarring ontstaat en het begrip wordt belemmerd.

Om de Assemblagetheorie beter te begrijpen, helpt het om erover na te denken in termen van scheikunde. Stel je voor dat je een mengsel van eenvoudige chemicaliën bij elkaar gooit en de reacties observeert. Het resultaat zou doorgaans een combinatie van polymeren zijn, elk samengesteld uit een willekeurige rangschikking van de eenvoudige chemicaliën. In werkelijkheid zien we echter vaak een beperkt aantal zeer geliefde combinaties. Dit is vergelijkbaar met hoe de evolutie een beperkt aantal functionele eiwitten selecteert uit de enorme potentiële populatie.

De assemblagetheorie stelt dat elke populatie moleculen kan worden gezien als het resultaat van het minimum aantal stappen dat nodig is voor de assemblage, samen met het aantal aanwezige kopieën. Dit erkent dat de uiteindelijke bevolking wordt beïnvloed door de geschiedenis en de contingentie van de vroege montagestappen. De theorie is nuttig bij het kwantitatief onderscheid maken tussen willekeurig samengestelde polymeren en polymeren gevormd uit meerdere kopieën van een enkel monomeer.

Hoewel de Assemblagetheorie potentiële toepassingen heeft, is het essentieel om de beperkingen ervan te onderkennen en te voorkomen dat de relatie tussen evolutie en natuurkunde verkeerd wordt voorgesteld. Evolutie blijft consistent met de wetten van de natuurkunde en kan worden begrepen binnen bestaande kaders.

