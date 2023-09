Het potentieel van oceanen om kooldioxide op te slaan en de klimaatverandering te verzachten

De oceanen van de aarde bedekken een aanzienlijk deel van het oppervlak, ongeveer 70%, en hebben het vermogen om koolstofdioxide op te slaan, een broeikasgas dat bijdraagt ​​aan de klimaatverandering. Dit vermogen van de oceanen om kooldioxide op te vangen en vast te houden wordt uitgebreid bestudeerd door wetenschappers in een poging de dynamiek en het potentieel van koolstofvastlegging te begrijpen.

De US Geological Survey (USGS) en haar partners doen onderzoek naar verschillende aspecten van koolstofopslag in de oceanen. Deze onderzoeken zijn bedoeld om te bepalen hoe koolstof de oceanen binnendringt, de hoeveelheid koolstof die momenteel wordt vastgelegd, het potentieel voor verhoogde afvang en de duur van de koolstofinsluiting. Bovendien onderzoeken wetenschappers de rol van bepaalde mineralen bij het verbeteren van het opslagproces en het tegengaan van de verzuring van de oceaan.

Een aandachtsgebied voor de USGS is de koolstof die vanuit getijdenmoerasgebieden naar de oceanen wordt getransporteerd. Getijdenmoerasgebieden dienen als verbinding tussen land en zee, en planten in deze gebieden absorberen koolstofdioxide uit de atmosfeer. Een deel van deze koolstof wordt opgeslagen in de wortels en de bodem van de planten, terwijl een deel wordt overgebracht naar zeewater. De resterende koolstof komt als koolstofdioxide weer in de atmosfeer terecht. Het bestuderen van deze koolstofbeweging levert waardevolle inzichten op in het verminderen van de verzuring van de oceaan.

Een ander door de USGS geleid project onderzoekt de mogelijkheden voor het toevoegen van het mineraal olivijn aan kustlijnen om de koolstofopslag in de oceanen te vergroten. Het is bekend dat olivijn op natuurlijke wijze kooldioxide absorbeert en in de vorm van lichtgroen zand in kustgebieden kan worden geïntroduceerd. Onderzoekers onderzoeken hoe olivijn de chemie van zeewater verandert en of het effectief de kooldioxide die vrijkomt uit wetlands kan opvangen en vasthouden.

Deze wetenschappelijke inspanningen spelen een cruciale rol bij het informeren van de besluitvorming voor overheden, organisaties en particuliere entiteiten die betrokken zijn bij landbeheer en kustherstel. Het begrijpen van de mogelijkheden voor koolstofopslag in de oceanen helpt bij het plannen van infrastructuur, het aanpakken van de stijging van de zeespiegel en erosie, en het beoordelen van strategieën om koolstof in de atmosfeer te verminderen.

De USGS gebruikt verschillende methoden om de koolstofuitwisseling te meten, waaronder transparante cilinderkamers om de gasuitwisseling tussen ecosystemen en de atmosfeer te monitoren. Sensortechnologie wordt gebruikt om de waterstroom tussen wetlands en de oceaan te meten en om de waterchemie te analyseren. Door deze metingen te combineren met satellietbeelden kunnen wetenschappers de verplaatsing van koolstof in wetlands en het potentieel voor verhoogde koolstofopslag in oceanen inschatten.

Samenwerkingspartnerschappen zijn essentieel voor deze onderzoeksinspanningen. De USGS werkt samen met federale agentschappen, academische instellingen en industriële partners om de kennisbasis te verbreden en innovatie op het gebied van koolstofvastlegging te stimuleren. Partners zoals de National Oceanic and Atmospheric Association, de National Park Service en de Woods Hole Oceanographic Institution dragen expertise en middelen bij om uitgebreide onderzoeken mogelijk te maken.

Door zich te verdiepen in het potentieel van oceanen om koolstofdioxide op te slaan, openen wetenschappers in het algemeen deuren naar effectieve strategieën om de klimaatverandering te beperken. Het begrijpen van de rol van wetlands en oceanen in de koolstofcyclus draagt ​​bij aan een alomvattende aanpak om door de mens veroorzaakte koolstofemissies en klimaatverandering aan te pakken.

Definities:

– Koolstofvastlegging: het proces waarbij kooldioxide wordt opgevangen en opgeslagen om de uitstoot ervan in de atmosfeer te beperken.

– Verzuring van de oceaan: de voortdurende daling van de pH-waarde van de oceanen van de aarde, voornamelijk veroorzaakt door de opname van koolstofdioxide uit de atmosfeer.

– Olivijn: een mineraal dat op natuurlijke wijze kooldioxide absorbeert en kan worden gebruikt om de koolstofopslag in de oceanen te verbeteren.

Bronnen:

– Amerikaanse geologische dienst (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

– Nationale Oceanische en Atmosferische Administratie (NOAA)

- Nationale parkdienst

– Woods Hole Oceanografisch Instituut

– Vesta

– Nationale Luchtvaart- en Ruimtevaartadministratie (NASA)

– Universiteit van Connecticut

– Smithsonian Milieuonderzoekscentrum

– California State University East Bay

– Stadscollege van New York

– Silvestrum Climate Associates