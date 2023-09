India's Aditya L1-ruimtevaartuig uitgerust om zonnevlammen en CME's te verwerken

By

De National Aeronautics and Space Administration (NASA) heeft onlangs beelden gedeeld van zijn ruimtevaartuig, Parker Solar Probe, dat door een krachtige coronale massa-ejectiewolk (CME) beweegt. Deze CME is een sterke uitstoting uit de corona van de zon die mogelijk satellieten en ruimtevaartuigen kan beschadigen. Nu het Indiase Aditya L1-ruimtevaartuig naar verwachting binnen vier maanden zijn bestemming zal bereiken, ontstaan ​​er zorgen over de mogelijke impact van CME op de missie.

Ondanks deze angsten heeft het Aditya L1-ruimtevaartuig twee voordelen die het kunnen helpen dergelijke incidenten te weerstaan. Ten eerste bevindt hij zich op een aanzienlijke afstand van de zon, in tegenstelling tot NASA's Parker Solar Probe, die de zon op een afstand van 6.9 miljoen kilometer nadert. Aditya L1 daarentegen bevindt zich op ongeveer 1.5 miljoen kilometer afstand van de aarde. Dit ruimtelijke verschil zou een hoger beschermingsniveau kunnen bieden.

Bovendien is het Aditya L1-ruimtevaartuig uitgerust met speciale legeringen en stoffen die zijn ontworpen om het te beschermen tegen ruimtegerelateerde gevaren zoals extreme straling en CME-wolken. Deze functie zorgt ervoor dat het ruimtevaartuig goed voorbereid is op eventuele risico's die verband houden met de nabijheid van de zon.

Aditya L-1 is India's inaugurele zonnemissie en heeft onlangs op 15 september zijn vierde manoeuvre naar de aarde voltooid. De samenwerking tussen de Indian Space Research Organization (ISRO) en zes andere nationale instituten heeft tot doel de fotosfeer, chromosfeer en corona van de zon te bestuderen. met behulp van geavanceerde elektromagnetische deeltjes- en magnetische velddetectoren.

Met zijn robuuste ontwerp en beschermende maatregelen is het Aditya L1-ruimtevaartuig goed gepositioneerd om aanzienlijk bij te dragen aan ons begrip van de zon en zijn gedrag. Deze missie vertegenwoordigt een cruciale stap voor het Indiase ruimteverkenningsprogramma en toont de technologische bekwaamheid en toewijding van het land aan wetenschappelijk onderzoek.

