Ierland zou een verbluffende weergave van het noorderlicht kunnen meemaken

Ierse sterrenkijkers krijgen mogelijk de kans om getuige te zijn van een opmerkelijke vertoning van het noorderlicht op 23 september. De september-equinox zou een spectaculaire showcase van het noorderlicht kunnen teweegbrengen, vooral langs de landelijke kustlijnen in het noorden van Ierland. Er is ook een kans dat de lichten zichtbaar zijn in andere gebieden, waaronder Mayo, Ashbourne en Dublin, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het noorderlicht vertoont oogverblindende tinten groen, roze en rood, die het resultaat zijn van deeltjes die in wisselwerking staan ​​met de atmosfeer van de aarde.

David Moore, redacteur van het tijdschrift Astronomy Ireland, legde uit dat de equinox de kans op het zien van het noorderlicht vergroot vanwege de helling van de aarde naar de zon. Hoewel een stille zon elke kans op het waarnemen van het fenomeen kan uitsluiten, kan zelfs een bescheiden explosie op de zon tijdens de equinox een vertoning van de aurora veroorzaken. Moore suggereerde dat degenen die aan de noordkust van Ierland wonen een beter zicht zouden hebben, omdat ze over de Atlantische Oceaan kunnen uitkijken zonder enige interferentie van stadslichten in de verte.

Moore waarschuwde er echter voor om niet te hoopvol te worden over het observeren van de hele vertoning, omdat deze sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het onvoorspelbare weer in Ierland resulteert vaak in bewolking, wat het zicht kan belemmeren. Niettemin zijn er tijden van heldere hemel in het land, en de laatste weersvoorspelling voor 23 september duidt op een mogelijkheid van heldere hemel na een periode van regen. Dit biedt enige hoop voor sterrenkijkers in Ierland die reikhalzend uitkijken naar een oogverblindende show aan de nachtelijke hemel.

Bronnen: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann