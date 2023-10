Geavanceerde beeldvorming onthult inzichten in de Long Valley Caldera in Californië

By

Wetenschappers van Caltech hebben geavanceerde beeldvormingstechnieken gebruikt om de verhoogde seismische activiteit in de Long Valley Caldera in Californië, een slapende supervulkaan, te onderzoeken. De afgelopen decennia heeft deze regio in de oostelijke bergen van de Sierra Nevada te maken gehad met aardbevingszwermen en grondinflatie, waarbij de grond tijdens deze perioden jaarlijks ongeveer een halve centimeter stijgt.

Onder leiding van professor Zhongwen Zhan produceerde het onderzoeksteam zeer gedetailleerde ondergrondse beelden van de Long Valley Caldera, die tot 10 kilometer diep in de aardkorst doordrong. Hun bevindingen werden op 18 oktober gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances. Uit de beelden blijkt dat de magmakamer van de vulkaan bedekt is met een gestold deksel van gekristalliseerd gesteente, gevormd door de afkoeling en stolling van vloeibaar magma.

Om deze ondergrondse beelden te genereren, gebruikten de wetenschappers een techniek waarbij seismische golven van aardbevingen worden gemeten. Ze gebruikten glasvezelkabels, vergelijkbaar met die voor internetdiensten, om seismische metingen uit te voeren met behulp van een methode die gedistribueerde akoestische detectie (DAS) wordt genoemd. De kabel van 100 kilometer die ze gebruikten voor het in beeld brengen van de Long Valley Caldera was gelijk aan een stuk van 10,000 seismometers met één component.

Gedurende een periode van 18 maanden registreerde het team meer dan 2,000 seismische gebeurtenissen, waarvan de meeste te klein waren om door mensen gevoeld te worden. Dit onderzoek is de eerste keer dat zulke diepe beelden met hoge resolutie zijn geproduceerd met behulp van DAS. Eerdere onderzoeken met lokale tomografie richtten zich alleen op de ondiepe ondergrondse omgeving op een diepte van ongeveer 5 kilometer, of bestreken een groter gebied met een lagere resolutie.

“Hoewel we niet geloven dat de regio zich voorbereidt op een nieuwe supervulkaanuitbarsting, kan het afkoelingsproces voldoende gas en vloeistof vrijmaken om aardbevingen en kleine uitbarstingen te veroorzaken”, legt professor Zhan uit. In mei 1980 ondervond de Long Valley Caldera bijvoorbeeld vier aardbevingen met een kracht van 6.

De toekomstplannen van het team omvatten het gebruik van een kabel van 200 kilometer om nog dieper in de aardkorst te gaan, tot een diepte van ongeveer 15 tot 20 kilometer. Dit zal verdere verkenning van de magmakamer van de caldera mogelijk maken, ook wel het ‘kloppend hart’ genoemd. Het gebruik van DAS-technologie in deze studie benadrukt het potentieel ervan om ons begrip van de dynamiek van de aardkorst ook in andere regio's te vergroten.

Bronnen:

– Scitech Dagelijks

– Wetenschappelijke vooruitgang