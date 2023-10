Barstactiviteit van Magnetar SGR J1830–0645 waargenomen met AstroSat

By

Astronomen hebben het Indiase AstroSat-ruimtevaartuig gebruikt om een ​​magnetar genaamd SGR J1830-0645 te observeren tijdens zijn recente uitbarstingsactiviteit. De bevindingen van de observatiecampagne geven meer inzicht in het gedrag en de eigenschappen van deze magnetar.

Magnetars zijn neutronensterren met ongelooflijk krachtige magnetische velden, meer dan een miljard keer sterker dan het magnetische veld van de aarde. Deze magnetische velden veroorzaken de emissie van hoogenergetische elektromagnetische straling terwijl ze vervallen. Magnetars zijn over het algemeen jong en vertonen een sterke temporele variabiliteit in hun magnetosfeer.

SGR J1830–0645 werd op 10 oktober 2020 ontdekt door NASA's Swift-ruimtevaartuig toen het een zachte, korte gammastraaluitbarsting uitzond. Het heeft een spinperiode van ongeveer 10.41 seconden en een spin-down-leeftijd van 24,000 jaar. Het dipoolmagnetische veld van SGR J1830–0645 heeft een sterkte van ongeveer 550 biljoen Gauss.

Een team van astronomen onder leiding van Rahul Sharma van het Raman Research Institute in Bangalore, India, observeerde SGR J1830–0645 met behulp van AstroSat's Soft X-ray Telescope (SXT) en Large Area X-ray Proportional Counter (LAXPC). Ze voerden timing- en spectrale analyses uit, waarbij ze korte röntgenuitbarstingen van minder dan een seconde, pulsaties van 0.9–10 keV, variatie in pulsprofielen met energie, significante variatie in de gepulseerde fractie en een emissielijn van 6.4 keV detecteerden.

De aanwezigheid van de emissielijn suggereert dat er zich mogelijk relatief koel materiaal in de buurt van de neutronenster bevindt, wat de fluorescentie van ijzer veroorzaakt. In totaal hebben de astronomen 67 uitbarstingen waargenomen, met een gemiddelde duur van 33 milliseconden. De helderste uitbarsting duurde ongeveer 90 milliseconden.

De gepulseerde fractie van SGR J1830–0645 vertoonde een significante evolutie met toenemende energie, oplopend tot ongeveer 5 keV en vervolgens steil dalend. Dit gedrag verschilt van dat waargenomen bij andere magnetars. Uit de studie bleek ook dat SGR J1830–0645 spectrale eigenschappen heeft die typerend zijn voor de meeste magnetars in de zachte röntgenband, bestaande uit twee thermische componenten en een niet-thermische energiewetcomponent.

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in de kenmerken van magnetar SGR J1830–0645 tijdens zijn barstactiviteit. Door dit soort magnetars te bestuderen kunnen astronomen de mechanismen achter hun emissies en de dynamiek van hun magnetische velden verder begrijpen.

