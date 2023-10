Astronauten kunnen op gesmolten maanstof rijden om uitdagingen te overwinnen

Wanneer astronauten terugkeren naar de maan, zullen ze met talloze uitdagingen te maken krijgen, waaronder straling, temperatuurschommelingen en het gevaarlijke maanstof. Om het probleem van het doorkruisen van het maanoppervlak aan te pakken, onderzoekt de European Space Agency (ESA) het idee om hoogenergetische lasers te gebruiken om het stof te smelten en solide aandrijfoppervlakken te creëren.

De Apollo 11-missie werd geconfronteerd met onzekerheden over de diepte en de hoeveelheid maanstof, waardoor het risico bestond dat het tijdens de landing zou zinken. Hoewel de stofdetecterende sondes van de lander eventuele zinkincidenten voorkwamen, veroorzaakte het stof nog steeds problemen voor kortetermijnverkenning van het maanoppervlak. Daarom is het vinden van een oplossing voor het fijne, vastzittende stof voor toekomstige missies cruciaal.

Door het stof op zijn plaats te smelten, wil de ESA verharde rijoppervlakken creëren die bestand zijn tegen de barre maanomgeving. Uit NASA-modellen blijkt dat de landing van grotere ruimtevaartuigen aanzienlijke hoeveelheden stof kan doen opwaaien, wat mogelijk de oppervlakken van landers kan beschadigen. Het vermogen om het stof te laten smelten en vaste oppervlakken te vormen, zou deze problemen dus kunnen voorkomen.

Het PAVER-programma (paving the road for large area sintering of regoliet) van de ESA heeft het potentieel van deze aanpak onderzocht. In gecontroleerde tests met gesimuleerde maanregoliet werd een CO12-laser van 2 kilowatt gebruikt om het stof te smelten, wat resulteerde in een glad, glasachtig oppervlak dat zou kunnen dienen als wegen, landingsgebieden en operationele zones op de maan.

Het gebruik van hoogenergetische lasers om aards zand te smelten voor vaste aandrijfoppervlakken werd in 1933 voorgesteld, maar nooit geïmplementeerd. Op de maan is de in-situ ontwikkeling van hulpbronnen echter cruciaal, waardoor het concept haalbaarder wordt. In plaats van een koolstofdioxidelaser naar de maan te brengen, suggereert de ESA dat maanzonlicht kan worden geconcentreerd met behulp van een compacte Fresnel-lens om een ​​gelijkwaardige smelting te bereiken.

Het recente artikel waarin de PAVER-resultaten worden beschreven, benadrukt de directe beschikbaarheid van zonne-energie en maanregoliet op de maan, waardoor het sinteren of smelten van regoliet een haalbare aanpak is. De monsters die in het onderzoek werden gemaakt, vertoonden uiteenlopende druksterktes, variërend van 56.19 tot 216.29 MPa, met een gemiddelde van 93.97 MPa.

Dit onderzoek bouwt voort op eerder werk op het gebied van het in-situ gebruik van hulpbronnen en demonstreert het potentieel van het gebruik van gesmolten maanregoliet om infrastructuur op de maan te bouwen. Met verdere ontwikkeling zou het rijden op gesmolten maanstof werkelijkheid kunnen worden, waardoor toekomstige maanverkenners betrouwbaar en duurzaam transport kunnen krijgen.

Bronnen:

– Nature Scientific Reports: “Lasersmeltproductie van grote elementen van maanregoliet-simulant voor bestrating op de maan” door Juan-Carlos Ginés-Palomares