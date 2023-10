NASA's asteroïde Bennu-monster geeft potentiële bouwstenen van het leven op aarde aan

By

NASA's eerste onderzoeken naar het monster van de asteroïde Bennu, dat naar de aarde is gebracht, onthullen een hoog koolstofgehalte en water, wat duidt op potentiële bouwstenen van het leven op aarde. Deze ontdekking maakt deel uit van de bevindingen van de OSIRIS-REx-missie, die jarenlang zullen worden bestudeerd om inzicht te krijgen in de vorming van ons zonnestelsel, het begin van leven op aarde en de kans op asteroïde-inslagen.

NASA's asteroïde Bennu-monster wijst op een hoog koolstofgehalte en water, wat potentiële bouwstenen voor het leven op aarde suggereert. Deze ontdekking, onderdeel van de OSIRIS-REx-missie, zal jarenlang worden bestudeerd en zal inzichten bieden in het zonnestelsel en de oorsprong van het leven.

Uit de voorlopige beoordeling van NASA's OSIRIS-REx-missie blijkt dat het Bennu-monster het grootste koolstofrijke asteroïdemonster is dat ooit op aarde is afgeleverd. Het monster zal tientallen jaren worden geanalyseerd en inzicht verschaffen in de oorsprong van ons zonnestelsel, het zaaien van precursormaterialen voor het leven op aarde en de noodzaak van voorzorgsmaatregelen tegen botsingen met asteroïden.

De eerste analyse van het asteroïdemateriaal heeft al een overvloed aan koolstof en water aangetoond. Verdere analyses zijn nodig om de aard van de gevonden koolstofverbindingen te begrijpen. Het curatorteam van NASA heeft tien dagen besteed aan het zorgvuldig demonteren van de hardware voor het retourneren van monsters om een ​​glimp op te vangen van het bulkmonster daarin. Wetenschappers hebben 'quick-look'-analyses van het oorspronkelijke materiaal uitgevoerd, waaronder beeldvorming, infraroodmetingen, röntgendiffractie, analyse van chemische elementen en 10D-computermodellering.

Deze ontdekking is belangrijk voor het ontrafelen van de mysteries van ons kosmische erfgoed. Met elke openbaring van Bennu komen we dichter bij het begrijpen van de oorsprong van ons zonnestelsel en het potentieel voor het begin van leven. Het onderzoek naar het asteroïdemonster zal de komende twee jaar worden voortgezet en waardevolle inzichten opleveren in onze hemelse omgeving.

Bronnen:

– Nasa

– OSIRIS-REx-missie