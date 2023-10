Een koelvloeistoflek in het internationale ruimtestation verstoort de ruimtewandeling van Russische kosmonauten

Het Internationale Ruimtestation (ISS) kreeg te maken met een kleine tegenslag tijdens een ruimtewandeling door de Russische kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai Chub. Terwijl ze een lek inspecteerden in een back-upradiator van de Russische Nauka-laboratoriummodule, lekte er onverwachts een bel met koelvloeistof naar buiten, wat aanleiding gaf tot zorgen over hun veiligheid. De kosmonauten kregen de opdracht het gebied onmiddellijk te verlaten, hoewel later werd vastgesteld dat de koelvloeistof niet in contact was gekomen met hun pakken.

Om de veiligheid van de kosmonauten te garanderen en de introductie van verontreinigende stoffen in de ISS-omgeving te voorkomen, veegde het ruimtewandelduo hun pakken en gereedschap af voordat ze het station opnieuw binnengingen. Bovendien implementeerde de ruimtevaartorganisatie aanvullende filtratiemaatregelen binnen het ISS om eventuele resterende sporen van de koelvloeistof te elimineren.

Dit incident was de derde keer dat zich een koelvloeistoflek voordeed uit Russische hardware die aan het ISS was bevestigd. Eerdere lekken werden waargenomen in een Sojoez-ruimtevaartuig in december 2022 en een Russisch Progress 82-vrachtschip in februari, die beide aanvankelijk werden toegeschreven aan externe effecten. De herhaling van dergelijke incidenten roept echter vragen op over de integriteit van de hardware zelf.

Ondanks het koelvloeistoflek blijft NASA volhouden dat de activiteiten aan boord van het ISS gewoon doorgaan. De uitgestelde ruimtewandeling zal worden verplaatst en NASA-astronauten zullen zich in de nabije toekomst nog steeds buiten het station wagen.

FAQ:

Vraag: Wat veroorzaakte de verstoring tijdens de ruimtewandeling van de Russische kosmonauten?

A: Er lekte een bel koelvloeistof uit een reserveradiator op de Nauka-laboratoriummodule.

Vraag: Is het koelmiddel in contact gekomen met de pakken van de kosmonauten?

A: Nee, er werd bevestigd dat de koelvloeistof hun pakken niet bereikte.

Vraag: Hoe werd de veiligheid van de kosmonauten verzekerd?

A: De kosmonauten veegden hun pakken en gereedschap af om eventuele sporen van koelvloeistof te verwijderen voordat ze het ISS opnieuw binnengingen.

Vraag: Zijn er eerder koelvloeistoflekken geweest in het ISS?

A: Ja, er zijn twee eerdere incidenten geweest waarbij Russische hardware aan het ISS was gekoppeld.

Vraag: Zijn er zorgen over de integriteit van de hardware na deze incidenten?

A: Het herhaaldelijk lekken van koelvloeistof roept vragen op over de integriteit van de hardware.