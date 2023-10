De laatste supermaan van 2023: de oogstmaan schijnt helder

De zomer van 2023 was een feest voor fans van de volle maan, met vier supermanen op rij. De meest recente supermaan, bekend als de Oogstmaan, vond plaats op 29 september en markeerde het einde van het supermaanseizoen voor dit jaar. Een supermaan is wanneer de maan zich op of nabij zijn perigeum bevindt, het dichtstbijzijnde punt bij de aarde in zijn baan, waardoor hij 30% helderder en 14% groter aan de hemel lijkt.

De oogstmaan wordt zo genoemd omdat deze doorgaans in september plaatsvindt, wat samenvalt met het begin van het oogstseizoen op het noordelijk halfrond. Dit jaar werden skywatchers vanaf juli getrakteerd op een reeks supermanen, waaronder een zeldzame Super Blue Moon in augustus. Dit is een bijzonder gelukkig jaar geweest voor liefhebbers van supermaan, aangezien de volgende supermaan pas in september 2024 zal plaatsvinden.

Fotografen over de hele wereld profiteerden van de extra verlichting van de supermaan en maakten een aantal verbluffende beelden. Astrofotograaf Andrew McCarthy gebruikte twee telescopen om een ​​gedetailleerde opname te maken van de Volle Oogstmaan terwijl deze de wolken opruimde. In Duitsland genoten bezoekers van het Oktoberfest-festival in München van een carrouselrit met de volle maan op de achtergrond. In Texas legde Matt Lantz een adembenemend beeld vast van de oogstmaan die achter een mesquiteboom onderging. En in Italië verzamelde fotograaf Lorenzo Di Cola veertien verschillende beelden om een ​​mozaïek te creëren waarop de opkomst van de maan in fasen te zien is.

De Oogstmaan is een prachtige hemelse gebeurtenis die niet alleen de nachtelijke hemel verlicht, maar ook mogelijkheden biedt voor verbluffende fotografie. Of je hem nu vanaf een dak of bij een meer bekijkt, de supermaan is een lust voor het oog. Mis de volgende supermaan in september 2024 niet!

Definities:

– Supermaan: wanneer de maan zich op of nabij zijn perigeum bevindt, het dichtstbijzijnde punt in zijn baan met de aarde, waardoor hij groter en helderder aan de hemel lijkt.

– Oogstmaan: de volle maan die het dichtst bij de herfstnachtevening valt, meestal in september, en markeert het begin van het oogstseizoen op het noordelijk halfrond.

Bronnen:

– Space.com (bronartikel)