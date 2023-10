Bevordering van biomedisch onderzoek: van stamcellen afkomstige embryomodellen

Wetenschappers worstelen al lang met de mysteries van menselijke celdeling en embryo-ontwikkeling. De complexiteit van deze processen, vooral in de cruciale eerste maand, is al jaren aan onderzoekers ontgaan. Recente ontwikkelingen in de stamceltechnologie hebben echter de weg vrijgemaakt voor een doorbraak. Laboratoria over de hele wereld genereren nu embryo-achtige structuren uit stamcellen – groepen cellen die embryo’s nabootsen maar niet kunnen uitgroeien tot een foetus. Deze structuren, gecreëerd zonder de noodzaak van eieren of sperma, beloven een dieper inzicht in zwangerschapscomplicaties, aangeboren geboorteafwijkingen en de effecten van medicijnen die tijdens de zwangerschap worden ingenomen.

De nieuwste embryo-achtige structuren ontwikkeld door een Israëlisch team vertonen een opmerkelijke nauwkeurigheid bij het repliceren van de vroege stadia van de menselijke ontwikkeling. Deze modellen omvatten alle cruciale celtypen die nodig zijn voor de embryonale ontwikkeling, inclusief de placenta, de dooierzak en het buitenmembraan. Door deze structuren acht dagen lang te laten ontwikkelen, wat overeenkomt met dag 14 van een menselijk embryo in de baarmoeder, waren onderzoekers getuige van de vorming van interne structuren die nodig zijn voor verdere orgaanontwikkeling.

Om deze embryo-achtige structuren in een laboratorium te laten groeien, gebruikten onderzoekers pluripotente stamcellen, kneedbare cellen met het potentieel om in verschillende celtypen te transformeren. Door deze cellen te herprogrammeren tot een ‘naïeve staat’, vergelijkbaar met dag zeven van de natuurlijke embryo-ontwikkeling, maakte het team de weg vrij voor verdere groei. Chemische duwtjes veroorzaakten specifieke genexpressies, wat leidde tot de vorming van weefsel dat nodig is voor het in stand houden van het embryo. De laatste stap omvatte het combineren van de drie groepen cellen om de embryo-achtige structuur te vormen.

Hoewel deze modellen veelbelovend zijn, blijven er uitdagingen bestaan. Momenteel organiseert slechts 1% van de geaggregeerde cellen zichzelf met succes in een embryo-achtige structuur. Het vergroten van deze efficiëntie zal van cruciaal belang zijn als deze modellen waardevolle instrumenten in wetenschappelijk onderzoek willen worden. Het kweken van deze structuren na 14 dagen brengt ook beperkingen en obstakels met zich mee. Niettemin zijn onderzoekers optimistisch dat voortdurende vooruitgang en verfijning op dit gebied essentiële inzichten in de embryonale ontwikkeling zal opleveren.

FAQ:

Vraag: Wat zijn embryo-achtige structuren?

A: Embryo-achtige structuren zijn groepjes cellen die in een laboratorium worden gekweekt en die de vroege stadia van de menselijke ontwikkeling nabootsen voordat orgaanvorming plaatsvindt. Ze missen een kloppend hart of hersenen.

Vraag: Hoe worden embryo-achtige structuren gecreëerd?

A: Deze structuren worden gegenereerd met behulp van pluripotente stamcellen, die worden geherprogrammeerd naar een ‘naïeve staat’. Specifieke genexpressies worden geactiveerd via chemische duwtjes om de benodigde weefsels te ontwikkelen.

Vraag: Wat kunnen we leren van deze embryomodellen?

A: Embryomodellen bieden de mogelijkheid om miskramen, aangeboren geboorteafwijkingen en de effecten van medicijnen die tijdens de zwangerschap worden ingenomen, te onderzoeken. Ze geven inzicht in de vorming van cruciale embryonale structuren.

Vraag: Met welke uitdagingen worden deze modellen geconfronteerd?

A: De efficiëntie van zelforganisatie van cellen in een embryo-achtige structuur is momenteel laag. Bovendien brengt het kweken van deze structuren na 14 dagen uitdagingen met zich mee die hun potentieel beperken.