Zachte robot navigeert door complexe omgevingen met behulp van fysieke intelligentie

Samenvatting: Onderzoekers hebben een “hersenloze” zachte robot ontwikkeld die autonoom door complexe omgevingen kan navigeren met behulp van fysieke intelligentie. In tegenstelling tot eerdere modellen, die alleen konden draaien als ze obstakels tegenkwamen, kan deze robot door zijn asymmetrische ontwerp zelfstandig draaien. De robot is gemaakt van lintachtige vloeibare kristalelastomeren en wordt in beweging gebracht wanneer hij op een oppervlak wordt geplaatst dat heter is dan de omgevingslucht. Hoe warmer het oppervlak, hoe sneller het rolt. Dankzij deze unieke beweging kan de robot in bogen bewegen, dynamische doolhoven doorkruisen en voorkomen dat hij vast komt te zitten tussen parallelle objecten.

Een team van onderzoekers van de North Carolina State University heeft voortgebouwd op hun eerdere werk op het gebied van zachte robotnavigatie om een ​​nieuwe robot te creëren die door nog complexere en dynamischere omgevingen kan navigeren. De vorige zachte robot kon door eenvoudige doolhoven navigeren, maar kon alleen draaien als hij een obstakel tegenkwam, waardoor de kans bestond dat hij vast kwam te zitten.

De nieuwe “hersenloze” robot heeft geen computer- of menselijke begeleiding nodig, omdat hij werkt via fysieke intelligentie. Het is gemaakt van lintachtige vloeibare kristalelastomeren die in beweging worden gebracht wanneer ze op een oppervlak worden geplaatst dat warmer is dan de omgevingslucht. Het gedeelte van het lint dat het oppervlak raakt, trekt samen, waardoor een rollende beweging ontstaat. Door het asymmetrische ontwerp van de robot kan hij bochten maken zonder in contact te komen met een object. Hij beweegt zich in bogen, waardoor hij door doolhoven kan navigeren zonder vast te lopen en zich een weg naar buiten kan banen tussen parallelle obstakels.

De onderzoekers hebben het vermogen van de robot aangetoond om door complexe doolhoven te navigeren, inclusief doolhoven met bewegende muren, en door nauwe ruimtes te passen. Ze testten de robot zowel op een metalen oppervlak als in zand. De ontwikkeling van deze robot is een stap voorwaarts in het ontwerp van zachte robots, vooral voor toepassingen waarbij ze warmte-energie uit hun omgeving kunnen oogsten.

De studie, getiteld ‘Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper’, zal worden gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances. Het onderzoek werd ondersteund door subsidies van de National Science Foundation.

