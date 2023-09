Hersencelcomponenten zijn terug te voeren op oude zeeën

Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door experts van het Center for Genomic Regulation, is gebleken dat hersencelcomponenten ongeveer 800 miljoen jaar geleden aanwezig waren in ondiepe zeeën. Door het onderzoek van placozoën, kleine zeedieren, hebben onderzoekers inzicht gekregen in de evolutionaire reis van neuronen.

Placozoën, die ongeveer zo groot zijn als een grote zandkorrel, leven in warme, ondiepe wateren en overleven door zich te voeden met algen en microben. Ondanks het ontbreken van organen of afzonderlijke lichaamsdelen, worden placozoën beschouwd als een van de vijf belangrijkste dierlijnen, naast ctenophores, sponzen, neteldieren en bilaterianen.

Centraal in het bestaan ​​van placozoën staan ​​peptidergische cellen, die peptiden vrijgeven die hun voeding en bewegingen sturen. De studie maakte gebruik van moleculaire en computationele analyses om ‘celatlassen’ te creëren om de evolutie en functie van deze cellen te begrijpen. Er werd ontdekt dat deze peptidergische cellen dienden als voorlopers van moderne neuronen.

De onderzoekers ontdekten een ingewikkeld netwerk van ‘tussenliggende’ celtypen die de negen belangrijkste celtypen in placozoën met elkaar verbinden. Bovendien vertoonden de peptidergische cellen, verschillend van andere cellen, een verrassende gelijkenis met neuronen die miljoenen jaren later opdoken in meer geavanceerde organismen. Deze unieke gelijkenis met neuronen werd niet waargenomen bij soorten die zich vroeg vertakken, zoals sponzen of ctenoforen.

De studie onthulde drie opmerkelijke parallellen tussen peptidergische cellen en neuronen. Ten eerste differentiëren placozoaire cellen op een manier die vergelijkbaar is met neurogenese die wordt waargenomen bij cnidarians en bilaterians. Ten tweede bezitten deze cellen veel componenten van de berichtgeving van een neuron, maar missen ze de eigenschappen van een echt neuron, zoals het geleiden van elektrische signalen. Ten slotte onthulde deep learning dat deze cellen communiceren via GPCR's geïnitieerd door neuropeptiden, die de neuronale communicatie weerspiegelen.

Door de evolutionaire tijdlijn te benadrukken, geeft het onderzoek aan dat de fundamentele componenten van neuronen 800 miljoen jaar geleden vorm kregen in oude zeeën. Ongeveer een eeuw na het verschijnen van hun voorouders evolueerden de peptidergische cellen van placozoa waarschijnlijk met kritische kenmerken die essentieel zijn voor neuronen, zoals ionkanalen en postsynaptische scaffolds.

Hoewel het eerste moderne neuron naar schatting ongeveer 650 miljoen jaar geleden verscheen, zijn er neuronaalachtige cellen in ctenoforen met verschillende kenmerken, wat vragen oproept over het evolutionaire traject van neuronen. De auteurs van de studie benadrukken de noodzaak van verder onderzoek om deze open vragen te beantwoorden en een beter inzicht te krijgen in de evolutionaire paden van neuronen en andere celtypen.

Naarmate de genomische sequencing zich verder ontwikkelt, wordt verwacht dat de geheimen van niet-traditionele modeldieren zoals placozoën, ctenoforen en sponzen geleidelijk zullen worden ontsluierd, waardoor meer licht zal werpen op het evolutionaire verhaal van het leven.

