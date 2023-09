DishBrain-onderzoek levert sterk bewijs voor kritische hersenhypothese

By

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Cortical Labs en de Universiteit van Melbourne heeft sterk bewijs geleverd ter ondersteuning van de kritische hersenhypothese. Deze hypothese suggereert dat complex gedrag in het menselijk brein alleen kan optreden als neuronen zich in een goed uitgebalanceerde toestand bevinden die bekend staat als een ‘neuraal kritische’ toestand. In deze toestand kunnen kleine inputs ‘lawines’ van hersenactiviteit veroorzaken.

De onderzoekers gebruikten een verzameling van 800,000 menselijke neurale cellen, DishBrain genoemd, om te bestuderen hoe neuronen informatie verwerken. Het neurale netwerk is getraind om het spel Pong te spelen. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, is het sterkste bewijs tot nu toe ter ondersteuning van de kritische hersenhypothese.

De bevindingen van het onderzoek toonden aan dat wanneer neuronen taakgerelateerde sensorische input krijgen, hun gedrag verandert, waardoor ze in een verhoogde staat terechtkomen waarin kleine inputs grootschalige hersenactiviteit kunnen veroorzaken. Deze bijna kritieke toestand ging gepaard met betere taakprestaties.

De onderzoekers ontdekten echter ook dat kriticiteit alleen niet voldoende is om te leren in een neuraal netwerk. Leren vereist een feedbackloop waarbij het netwerk aanvullende informatie krijgt over de gevolgen van zijn acties.

De resultaten van deze studie hebben belangrijke implicaties voor het begrijpen van hoe het menselijk brein informatie verwerkt en kunnen mogelijk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor neurologische ziekten. Het DishBrain-model biedt een unieke kans om het menselijk brein te bestuderen zonder de beperkingen van diermodellen.

Het onderzoek heeft ook potentiële toepassingen op het gebied van hersen-computerinterfaces, die verloren functies als gevolg van neurale schade zouden kunnen herstellen. Begrijpen hoe controle- en stimulatiestrategieën interageren met neurale circuits in de hersenen is cruciaal voor de ontwikkeling van effectieve neurale prothesen en hersen-computerinterfaces.

Concluderend voegt de DishBrain-studie een essentieel stuk toe aan de puzzel van de kritische hersenhypothese en opent nieuwe mogelijkheden voor het begrijpen van de hersenfunctie en het ontwikkelen van behandelingen voor neurologische aandoeningen.

Bronnen:

– “Kritische dynamiek ontstaat tijdens gestructureerde informatiepresentatie binnen belichaamde in vitro neuronale netwerken” – Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt en Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3