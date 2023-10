Chirurg dringt er bij ouders op aan geen laserpennen als speelgoed te kopen nadat jongen permanente oogschade heeft opgelopen

Een kinderoogarts pleit er bij ouders voor om hun kinderen niet met laserpennen als speelgoed te laten spelen, naar aanleiding van een geval waarbij een 11-jarige jongen permanent oogletsel opliep. De jongen, beter bekend als Harry, verloor eerder dit jaar zijn centrale gezichtsvermogen en uit tests bleek dat zijn netvlies ernstig beschadigd was. Hij krijgt nu maandelijks injecties, maar zijn gezichtsvermogen zal wellicht nooit meer volledig terugkeren.

Aabgina Shafi, de chirurg die Harry behandelt, onthulde dat vier andere kinderen in Yorkshire momenteel een behandeling ondergaan voor soortgelijke schade veroorzaakt door laserpennen. Mevrouw Shafi benadrukte dat de schade die door deze apparaten wordt toegebracht, kan leiden tot blindheid of andere onomkeerbare verwondingen, waardoor levenslange monitoring noodzakelijk is. Hoewel het illegaal is om met een laser op een bewegend voertuig te schijnen, is het in Groot-Brittannië legaal om laserpennen te verkopen en te bezitten.

Mevrouw Shafi legde uit dat veel laserpennen die op de markt verkrijgbaar zijn, niet voldoen aan de EU-veiligheidsnormen, en dat sommige het aangegeven vermogen overschrijden. Ze waarschuwde dat hoewel kinderen deze pennen graag gebruiken om ballonnen te laten knappen, het richten op de ogen tot ernstige schade kan leiden.

Harry's ouders ontdekten de oorzaak van de schade nadat ze hem naar een opticien hadden gebracht. Tests brachten UV-schade aan het licht, en op dat moment herinnerde zijn moeder zich dat hij in het bezit was geweest van een laserpen. Naast de verwonding aan zijn rechteroog toonden tests ook schade aan zijn linkeroog aan, hoewel zijn gezichtsvermogen momenteel niet is aangetast.

Harry's moeder, die de laserpen online had gekocht, uitte zijn spijt en drong er bij andere ouders op aan niet dezelfde fout te maken. Ze benadrukte de potentiële langetermijnimpact op het leven van haar zoon, inclusief zijn carrièrevooruitzichten en zijn rijvaardigheid.

De zaak herinnert ouders eraan waakzaam te zijn bij het kopen van speelgoed voor hun kinderen. Laserpennen lijken misschien onschuldig, maar kunnen bij misbruik ernstige gevolgen hebben. Het is van cruciaal belang voor zowel fabrikanten als consumenten om prioriteit te geven aan veiligheid en ervoor te zorgen dat de producten aan de noodzakelijke normen voldoen.

