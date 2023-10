Enorme ontdekking: wetenschappers detecteren de verste en helderste snelle radioburst tot nu toe

Een internationaal team van wetenschappers heeft een verbazingwekkende ontdekking gedaan in de studie van snelle radioflitsen (FRB's). Ze hebben een FRB gedetecteerd, genaamd FRB 20220610A, die niet alleen de verste afstand is die ooit is gemeten, maar ook een van de helderste ooit waargenomen. Het duurde ongeveer acht miljard jaar voordat het FRB-signaal van FRB 20220610A de aarde bereikte in juni vorig jaar, waardoor het ongeveer 50 procent ouder is dan de vorige afstandsrecordhouder.

De energie die FRB 20220610A in slechts enkele milliseconden vrijgeeft, is naar schatting gelijk aan wat onze zon in 30 jaar produceert. Deze ongelooflijke helderheid onderscheidt de FRB 20220610A van de meeste eerder gevonden FRB's. In feite is het helderder dan op één na alle 55 FRB's die eerder door de Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) zijn gedetecteerd.

Via vervolgwaarnemingen met de Very Large Telescope van de European Southern Observatory concludeerde het door Australië geleide team dat FRB 20220610A waarschijnlijk afkomstig is van een samensmeltend paar of trio van sterrenstelsels. Deze bevinding komt overeen met sommige theorieën rond de oorzaak van FRB's, hoewel er ook andere mogelijke verklaringen zijn voorgesteld, zoals supernova's en magnetaire neutronensterren.

Ondanks de onbekende oorsprong van FRB's bieden deze fascinerende verschijnselen onderzoekers de mogelijkheid om de massa van het universum te schatten. Professor Ryan Shannon, medeleider van het project, legt uit dat de ontbrekende materie in het universum mogelijk kan worden gedetecteerd met behulp van snelle radio-uitbarstingen: “Snelle radio-uitbarstingen detecteren dit geïoniseerde materiaal. Zelfs in een bijna volkomen lege ruimte kunnen ze alle elektronen ‘zien’, en daardoor kunnen we meten hoeveel materiaal zich tussen de sterrenstelsels bevindt.”

De ontdekking van FRB 20220610A ondersteunt ook de theorie die in 2020 werd voorgesteld door de overleden Australische astronoom Jean-Pierre Macquart. Macquart suggereerde dat de massa van het universum kan worden geschat door snelle radio-uitbarstingen te bestuderen. De bevindingen van het team komen overeen met wat bekend staat als de “Macquart-relatie”, die stelt dat hoe verder weg een snelle radio-uitbarsting zich bevindt, hoe diffuser gas er tussen sterrenstelsels vrijkomt. Niet alle FRB's volgen dit patroon echter, wat de complexiteit van deze verschijnselen onderstreept.

Hoewel deze doorbraak in het begrijpen van FRB's de grenzen van onze kennis verlegt, zal het detecteren van nog verdergaande signalen verbeterde apparatuur vereisen. Wetenschappers kijken reikhalzend uit naar de voltooiing van het Square Kilometre Array Observatory, dat in 2028 operationeel zal zijn, wat verdere verkenning en de ontdekking van nieuwe FRB-records mogelijk zal maken.

Bronnen:

- BBC nieuws

–Wetenschap dagelijks