Een OLED die blauw licht uitstraalt met een record-lage spanning: potentiële vooruitgang in smartphone- en displaytechnologieën

Onderzoekers van Tokyo Tech hebben een baanbrekende innovatie gerealiseerd op het gebied van organische light-emitting diode (OLED)-technologie door een OLED te ontwikkelen die blauw licht uitzendt bij een record-lage spanning van 1.47 V. Deze doorbraak heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in commerciële smartphone- en displaytechnologieën.

Blauw licht is essentieel voor lichtgevende apparaten, smartphoneschermen en grote beeldschermen. Het ontwikkelen van efficiënte blauwe OLED's was echter een uitdaging vanwege de hoge spanning die nodig is voor hun werking. Traditionele blauwe OLED's hebben doorgaans ongeveer 4 V nodig voor een helderheid van 100 cd/m2, wat hoger is dan de spanning van lithium-ionbatterijen die gewoonlijk in smartphones worden gebruikt. Daarom is er een dringende behoefte aan de ontwikkeling van blauwe OLED's die op lagere spanningen kunnen werken.

De onderzoekers van Tokyo Tech hebben in samenwerking met andere instellingen een upconversion OLED ontwikkeld die blauwe emissie bereikt bij een ultralage inschakelspanning van 1.47 V. Het apparaat maakt gebruik van specifieke materialen, waaronder NDI-HF als acceptor, 1,2- ADN als donor en TbPe als fluorescerend doteermiddel. De OLED werkt met behulp van een opconversiemechanisme, waarbij gaten en elektronen in respectievelijk de donor- en acceptorlagen worden geïnjecteerd en op het donor/acceptor-interface recombineren om een ​​ladingsoverdrachtstoestand te vormen. Deze toestand brengt selectief energie over naar de zender, wat resulteert in de emissie van blauw licht.

De nieuwe OLED demonstreerde een luminantie van 100 cd/m2, equivalent aan die van een commercieel beeldscherm, bij slechts 1.97 V. Deze prestatie vermindert de spanningsvereiste voor blauwe OLED's aanzienlijk, waardoor het mogelijk wordt om aan de commerciële eisen voor deze apparaten te voldoen. De studie benadrukt het belang van het optimaliseren van het ontwerp van de donor/acceptorinterface voor het controleren van excitonische processen.

Concluderend is de ontwikkeling van een OLED die blauw licht uitstraalt met een record-lage spanning een opmerkelijke stap voorwaarts in de OLED-technologie. Deze doorbraak heeft het potentieel om vooruitgang te boeken op het gebied van smartphone- en displaytechnologieën, waardoor deze energiezuiniger en toegankelijker worden.

Referentie:

"Blauwe organische lichtgevende diode met een inschakelspanning van 1.47 V." Natuurcommunicatie.