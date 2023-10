Een nieuw mechanisme waarbij de bloedvaten van de hersenen betrokken zijn, werpt licht op de vorming van langetermijngeheugen

Onderzoekers hebben een voorheen onbekend mechanisme ontdekt dat verband houdt met de bloedvaten van de hersenen en dat bijdraagt ​​aan het proces van langetermijngeheugenvorming. Hoewel de meeste onderzoeken zich hebben gericht op neuronen bij het begrijpen van leren en geheugen, suggereren recente bevindingen dat andere celtypen, zoals pericyten, ook een rol spelen.

Pericyten zijn cellen die de wanden van kleine bloedvaten in de hersenen bekleden en verantwoordelijk zijn voor het behoud van de gezondheid van de bloed-hersenbarrière. Uit recent onderzoek blijkt echter dat pericyten ook betrokken kunnen zijn bij verschillende neurologische aandoeningen, waaronder beroerte, epilepsie en multiple sclerose.

De senior auteur van het onderzoek, Cristina Alberini, benadrukt het belang van deze ontdekking en stelt dat hersenziekten die verband houden met vasculaire en metabolische problemen kunnen voortkomen uit tekorten in de samenwerking tussen verschillende celtypen. Dit nieuwe inzicht opent nieuwe mogelijkheden voor het begrijpen van de onderliggende oorzaken van aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en dementie.

De onderzoekers onderzochten ook de rol van een eiwithormoon genaamd insuline-achtige groeifactor 2 (IGF2) bij leren en geheugen. Ze ontdekten dat de IGF2-niveaus in pericyten toenamen na het leren bij ratten en muizen. Deze ontdekking leidde tot de vraag of IGF2 in pericyten noodzakelijk is voor de vorming van langetermijnherinneringen.

Om dit verder te onderzoeken voerden de onderzoekers experimenten uit met muizen waarbij de IGF2-productie in pericyten werd geëlimineerd. Ze ontdekten dat deze muizen geen langetermijnherinneringen konden vormen in vergelijking met normale muizen. Concreet vertoonden ze tekorten in zowel contextueel als ruimtelijk geheugen, wat het belang van IGF2 in pericyten voor geheugenvorming aangeeft.

Bovendien merkten de onderzoekers op dat neuronale stimulatie leidde tot IGF2-productie in pericyten, die vervolgens neuronale activeringsmechanismen stimuleerden die verband houden met leren. Deze bevinding suggereert dat er een samenwerkingsrelatie bestaat tussen neuronen en pericyten bij de vorming van langetermijnherinneringen.

Concluderend benadrukt deze studie het belang van pericyten en hun productie van IGF2 in het ingewikkelde proces van langetermijngeheugenvorming. Het begrijpen van deze mechanismen zou kunnen leiden tot vooruitgang bij de behandeling van geheugengerelateerde stoornissen en neurologische aandoeningen.

Bronnen:

– Kiran Pandey, et al., Neuronale activiteit stimuleert de IGF2-expressie van pericyten om langetermijngeheugen te vormen, Neuron (2023).