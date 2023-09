Zwarte gaten consumeren hun omringende omgeving sneller dan verwacht

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Northwestern University heeft nieuw licht geworpen op de vraatzuchtige honger van zwarte gaten. Hoewel bekend is dat zwarte gaten niet eten zoals levende organismen, zorgt hun zwaartekracht ervoor dat ze nabije objecten zoals gas, stof en zelfs sterren kunnen verslinden. Dit proces wordt gewoonlijk ‘eten’ genoemd.

Traditioneel werd aangenomen dat zwarte gaten materie uit hun omgeving in een langzaam tempo consumeerden, in navolging van de voorspellingen van de klassieke accretieschijftheorie. Het nieuwe onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van geavanceerde 3D-simulaties, heeft echter bewezen dat deze veronderstelling onjuist is.

Uit het onderzoek is gebleken dat zwarte gaten met verbazingwekkend hoge snelheden door hun accretieschijf scheuren en deze feitelijk in een wervelwind verslinden. Een accretieschijf is een wervelende schijf van materie die in een zwart gat spiraalt. Deze schijf ontstaat wanneer het zwarte gat zich in een dubbelstersysteem bevindt met een begeleidende ster of wanneer het omgeven is door een wolk van gas en stof. De enorme zwaartekracht van het zwarte gat trekt deze elementen aan, waardoor ze in een spiraal terechtkomen in de diepten van het zwarte gat.

De ontdekking van deze versnelde consumptie levert waardevolle inzichten op in het gedrag van zwarte gaten en hun impact op hun omgeving. De onderzoekers van de Northwestern University hopen dat dit nieuwe inzicht wetenschappers kan helpen de mysteries rond deze raadselachtige kosmische entiteiten te ontrafelen.

Concluderend leidt de onverzadigbare honger van zwarte gaten ertoe dat ze hun omringende omgeving veel sneller consumeren dan eerder werd aangenomen. Door hun enorme zwaartekracht verbruiken ze snel gas, stof en zelfs sterren. Het recente onderzoek van de Northwestern University, gebaseerd op 3D-simulaties, heeft deze versnelde consumptie blootgelegd en nieuwe inzichten opgeleverd in het gedrag van zwarte gaten.

