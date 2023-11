De ongrijpbare draai van het superzware zwarte gat van M87

In een baanbrekende prestatie heeft een internationaal team van astronomen onder leiding van Yuzhu Cui definitief bewijs geleverd van het draaiende superzware zwarte gat in het centrum van het gigantische elliptische sterrenstelsel M87. Deze ontdekking voegt een nieuwe mijlpaal toe aan de erfenis van M87, die begon in 1918 toen het het eerste sterrenstelsel werd dat zijn lichtgevende jet onthulde. Bovendien schreef M87 geschiedenis in 2019 toen de Event Horizon Telescope het eerste beeld maakte van de schaduw van een zwart gat.

Het superzware zwarte gat in M87 weegt maar liefst 6.5 miljard zonsmassa's, waardoor het meer dan duizend keer zwaarder is dan het zwarte gat in het centrum van ons Melkwegstelsel. Het ophalen van gegevens van deze raadselachtige objecten is geen eenvoudige opgave, maar de onderzoekers hebben precesserende jets en accretieschijven gebruikt, samen met Einsteins algemene relativiteitstheorie, om zich te verdiepen in de mysteries van M87.

Bij het analyseren van zeventien jaar aan gegevens van een mondiaal netwerk van radiotelescopen ontdekte het team van Cui een opmerkelijke elfjarige cyclus van precessionele jets en onthulde dat de rotatie-assen van het zwarte gat en zijn accretieschijf niet goed uitgelijnd zijn. Deze verkeerde uitlijning zorgt ervoor dat de jet verschuift of wiebelt, wat resulteert in precessie. De door het team ontwikkelde modellen komen precies overeen met de observatiegegevens en bevestigen dat het superzware zwarte gat in het hart van M17 inderdaad ronddraait en een cruciale rol speelt in mechanismen voor energieoverdracht.

Deze doorbraak markeert niet alleen een belangrijke stap voorwaarts in het begrijpen van zwarte gaten, maar stelt ook nieuwe vragen en uitdagingen voor wetenschappers. Onderzoekers willen nu graag de structuur van de bijbehorende accretieschijf onderzoeken en de rotatiesnelheden van zowel het zwarte gat als de schijf bepalen. Door deze mysteries te ontrafelen hopen astronomen dieper inzicht te krijgen in de opmerkelijke energieproducerende mechanismen van actieve galactische kernen zoals M87.

Veelgestelde vragen (FAQ):

Vraag: Hoe ver weg is M87?

A: M87 bevindt zich op ongeveer 55 miljoen lichtjaar afstand van de aarde.

Vraag: Hoe groot is het superzware zwarte gat in M87 vergeleken met dat in de Melkweg?

A: Het zwarte gat in M87 is ruim duizend keer massiever dan dat in de Melkweg.

Vraag: Wat is precessie?

A: Precessie verwijst naar de geleidelijke verandering in de oriëntatie van de rotatieas van een object. In het geval van het zwarte gat van M87 zorgt de verkeerd uitgelijnde as ervoor dat de jet verschuift of wiebelt, wat resulteert in precessie.

Vraag: Wat zijn accretieschijven?

A: Accretieschijven zijn roterende schijven van gas en stof die objecten zoals zwarte gaten omringen. Ze worden gevormd wanneer gas uit de omringende ruimte naar de zwaartekracht van het zwarte gat wordt getrokken.

Vraag: Wat is de betekenis van het bevestigen van de draaiing van het zwarte gat van M87?

A: Het bevestigen van de draaiing van het zwarte gat van M87 levert waardevolle inzichten op in de energieoverdrachtsmechanismen en -processen die plaatsvinden in actieve galactische kernen. Deze ontdekking helpt astronomen de vorming en het gedrag van zwarte gaten beter te begrijpen.

