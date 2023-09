Nieuw onderzoek suggereert dat het dichtstbijzijnde zwarte gat op een afstand van 150 lichtjaar zou kunnen liggen

Een recente studie heeft ons begrip van het dichtstbijzijnde zwarte gat bij de aarde op de proef gesteld. Uit eerder onderzoek bleek dat het dichtstbijzijnde bekende zwarte gat zich op 1,560 lichtjaar afstand bevond. Een nieuwe studie, gepubliceerd in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, suggereert echter dat er zich mogelijk een zwart gat bevindt op een afstand van slechts 150 lichtjaar van de aarde.

Het onderzoek concentreerde zich op de Hyades-cluster, de dichtstbijzijnde open sterrenhoop op onze planeet. Met behulp van gegevens van de Gaia-missie van het European Space Agency analyseerden wetenschappers van de Universiteit van Padua en de Universiteit van Barcelona de beweging en evolutie van de sterren in de Hyades-cluster. Door middel van simulaties vonden ze bewijs dat de aanwezigheid van zwarte gaten in of nabij de cluster suggereerde.

Een open sterrenhoop is een verzameling sterren die losjes bij elkaar worden gehouden door hun zwaartekracht en gemeenschappelijke kenmerken hebben, zoals leeftijd en chemische samenstelling. De onderzoekers vergeleken de simulatieresultaten met de werkelijke posities en snelheden van de sterren in de Hyaden, die nauwkeurig werden waargenomen door de Gaia-satelliet. De simulaties gaven aan dat er twee of drie zwarte gaten in het centrum van de cluster of vlakbij zijn.

Indien bevestigd, zouden deze zwarte gaten de dichtstbijzijnde kandidaten voor ons zonnestelsel zijn. Deze ontdekking werpt niet alleen licht op de verspreiding van zwarte gaten in de Melkweg, maar geeft ook inzicht in hoe ze de evolutie van sterrenhopen beïnvloeden en bijdragen aan bronnen van zwaartekrachtgolven.

Zwarte gaten zijn extreem dichte objecten die zijn gevormd door de ineenstorting van massieve sterren. Hun zwaartekracht is zo sterk dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen. Hoewel ze niet direct kunnen worden waargenomen, wordt hun aanwezigheid doorgaans afgeleid door hun impact op de omringende materie te bestuderen. De vernietiging van een passerende ster door een zwart gat resulteert bijvoorbeeld in waarneembare röntgenstraling.

De detectie van zwaartekrachtsgolven in 2015 heeft het onderzoek naar zwarte gaten aanzienlijk verbeterd. Zwaartekrachtsgolven werden voor het eerst waargenomen bij de botsing van twee zwarte gaten op 1.3 miljard lichtjaar afstand, wat leidde tot verder onderzoek naar deze raadselachtige hemellichamen.

Bronnen:

– Origineel artikel: [bron]

– ESA's Gaia-missie: [bron]