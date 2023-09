De eetgewoonten van superzware zwarte gaten: nieuw onderzoek onthult verrassende bevindingen

Een nieuwe studie onder leiding van de Northwestern University betwist eerdere aannames over de eetgewoonten van superzware zwarte gaten. Terwijl voorheen werd aangenomen dat zwarte gaten hun voedsel langzaam consumeerden, laten nieuwe simulaties zien dat ze het in werkelijkheid veel sneller verslinden. De resultaten van dit baanbrekende onderzoek worden op 20 september gepubliceerd in The Astrophysical Journal.

Volgens 3D-simulaties met hoge resolutie verdraaien draaiende zwarte gaten de omringende ruimte-tijd, waardoor de accretieschijf van gas in binnen- en buitensubschijven uiteenscheurt. De zwarte gaten verbruiken eerst de binnenste ring en vervolgens vult puin van de buitenste subschijf het gat op. Dit eet-bijvul-eet-proces vindt plaats in een kwestie van maanden, veel sneller dan eerder werd gedacht.

Dit nieuwe inzicht zou het gedrag van quasars, enkele van de helderste objecten aan de nachtelijke hemel, kunnen helpen verklaren. Quasars laaien vaak op en verdwijnen vervolgens zonder uitleg. De snelle veranderingen die bij quasars worden waargenomen, komen overeen met de vernietiging en aanvulling van de binnenste gebieden van de accretieschijf.

De eerdere veronderstelling dat accretieschijven op één lijn lagen met de rotatie van het zwarte gat is onjuist gebleken. De door de onderzoekers uitgevoerde simulatie geeft aan dat de gebieden rondom zwarte gaten turbulenter zijn dan eerder werd aangenomen. Met behulp van een van 's werelds grootste supercomputers creëerden onderzoekers een 3D-simulatie van een dunne, gekantelde accretieschijf, waarbij rekening werd gehouden met de gasdynamica, magnetische velden en de algemene relativiteitstheorie.

Het kromtrekken veroorzaakt door frame-dragging, een fenomeen waarbij het draaiende zwarte gat de ruimte-tijd eromheen sleept, zorgt ervoor dat de hele schijf wiebelt. De binnenste schijf wiebelt sneller dan de buitenste delen, wat resulteert in botsingen die materiaal dichter bij het zwarte gat drijven. Uiteindelijk breekt de binnenste schijf los van de rest van de schijf en beginnen de subschijven onafhankelijk te evolueren.

Het scheurgebied, waar de binnenste en buitenste subschijven loskomen, is waar de voedingswaanzin begint. De rotatie van het zwarte gat concurreert met de wrijving en druk in de schijf, waardoor de binnenste en buitenste schijven met elkaar botsen en de binnenste schijf naar het zwarte gat duwen. Dit proces creëert een cyclus van eten-bijvullen-eten.

Deze studie zou mogelijk het fenomeen van quasars met een ‘veranderend uiterlijk’ kunnen verklaren, waarbij quasars drastisch veranderen over een tijdsschaal van maanden tot jaren. De door de onderzoekers uitgevoerde simulaties bieden een mogelijke verklaring voor het snelle oplichten en dimmen dat bij deze objecten wordt waargenomen.

Over het geheel genomen werpt deze studie nieuw licht op de complexe eetgewoonten van superzware zwarte gaten en maakt het de weg vrij voor verder onderzoek naar het begrijpen van hun gedrag.

Definities:

– Accretieschijf: een schijf van gas, stof en andere materie die rond een hemellichaam draait, zoals een zwart gat of een jonge ster, voordat het uiteindelijk op het object valt.

– Quasar: een extreem heldere en verre actieve galactische kern die enorme hoeveelheden energie uitzendt, vooral in de vorm van licht en radiogolven.

Bronnen:

– The Astrophysical Journal (bron van studie)

– Northwestern University (bron van informatie over de onderzoekers)