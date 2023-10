Zwarte gaten kunnen in perfect gebalanceerde paren bestaan, zo blijkt uit onderzoek

Onderzoekers van de Universiteit van Southampton hebben samen met collega's van de universiteiten van Cambridge en Barcelona ontdekt dat zwarte gaten potentieel kunnen bestaan ​​in paren die perfect in balans zijn en in evenwicht worden gehouden door een kosmologische kracht, die een enkel gigantisch zwart gat nabootst. Deze bevinding daagt conventionele theorieën over zwarte gaten uit, die suggereren dat ze alleen als geïsoleerde objecten in de ruimte kunnen bestaan.

Zwarte gaten zijn astronomische objecten met een ongelooflijk sterke zwaartekracht, zo intens dat niets, zelfs licht niet, eraan kan ontsnappen. Ze zijn extreem compact, met een massa die de hele aarde in een kleine ruimte kan passen.

Volgens conventionele theorieën, gebaseerd op de algemene relativiteitstheorie van Einstein, kunnen zwarte gaten op zichzelf bestaan ​​als statische of draaiende objecten. De zwaartekracht trekt ze echter uiteindelijk aan en laat ze tegen elkaar botsen. Deze veronderstelling geldt als we een statisch heelal beschouwen, maar wat als het heelal voortdurend uitdijt?

De onderzoekers suggereren dat in een steeds groter wordend heelal paren zwarte gaten in harmonie kunnen bestaan, waardoor de illusie ontstaat van één enkel zwart gat. Dit is mogelijk dankzij een kosmologische constante, ook wel donkere energie genoemd, die in de theorie van Einstein werd geïntroduceerd. De kosmologische constante zorgt ervoor dat het heelal met een constante snelheid versnelt, wat de interactie en het bestaan ​​van zwarte gaten beïnvloedt.

Door middel van complexe numerieke methoden heeft het team aangetoond dat twee statische zwarte gaten in evenwicht kunnen bestaan, waarbij hun zwaartekracht wordt tegengegaan door de uitdijing die verband houdt met de kosmologische constante. Dit betekent dat zelfs in een uitdijend heelal de zwarte gaten een vaste afstand tot elkaar behouden. De zwaartekracht compenseert de uitzetting die ze uit elkaar probeert te trekken.

Van een afstand zou een paar zwarte gaten in evenwicht verschijnen als één enkel zwart gat, waardoor het een uitdaging wordt om onderscheid te maken tussen de twee. Deze bevinding opent mogelijkheden voor verder onderzoek, omdat de theorie ook van toepassing kan zijn op het draaien van zwarte gaten en mogelijk zelfs meerdere zwarte gaten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Southampton, de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Barcelona. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Physical Review Letters en het artikel werd beoordeeld als een Viewpoint-artikel.

Bronnen:

– Professor Oscar Dias (Universiteit van Southampton)

– Professor Gary Gibbons (Universiteit van Cambridge)

– Professor Jorge Santos (Universiteit van Cambridge)

– Dr. Benson Way (Universiteit van Barcelona)

– 'Statische zwarte binaire bestanden in de sitterruimte' – Fysieke recensiebrieven