Onverwachte radiogolven met late aanvang gedetecteerd door superzware zwarte gaten

Een team van astrofysici heeft een intrigerende ontdekking gedaan met betrekking tot radiogolven die worden uitgezonden door superzware zwarte gaten. In tegenstelling tot eerdere aannames kunnen deze radiogolven honderden dagen aanhouden nadat het zwarte gat een ster heeft verscheurd, wat ons begrip van deze kosmische verschijnselen op de proef stelt.

Het team verzamelde gegevens van 24 superzware zwarte gaten met behulp van drie radiotelescopen: de Very Large Array, MeerKAT en de Australian Telescope Compact Array. Verrassend genoeg ontdekten ze dat tien van deze zwarte gaten 500 tot 2,000 dagen na het eerste sterscheuren radiogolven uitzonden.

Deze bevinding is in tegenspraak met eerdere opvattingen dat radiogolven binnen weken of maanden na een botsing met een zwart gat afnemen. Volgens astrofysicus Yvette Cendes, de hoofdauteur van het onderzoek, betekent dit dat tot de helft van alle zwarte gaten die een ster versnipperen jaren later nog steeds materiaal uitstoten, een fenomeen dat zij ‘boeren’ noemt.

Wanneer een ster te dicht bij een zwart gat komt, rekt de enorme zwaartekracht de ster uit tot een spaghetti-achtige vorm. Deze getijdenverstoring veroorzaakt een van de helderste optische uitbarstingen in het heelal. Ongeveer 20 tot 30 procent van deze gebeurtenissen resulteert in een vroege uitstroom van radiogolven. Sinds de jaren negentig zijn er echter slechts ongeveer 100 van dergelijke gebeurtenissen waargenomen.

Zodra het eerste heldere licht van een getijdenverstoring is waargenomen, hebben onderzoekers doorgaans de neiging hun aandacht ergens anders op te richten. De eerdere ontdekking van het team van een zwart gat dat radiogolven uitzendt, jaren nadat het een ster had opgeslokt, wekte echter nieuwsgierigheid naar het gedrag van andere zwarte gaten.

De onderzoekers stellen twee verklaringen voor voor de late radiogolven. Het is mogelijk dat het enige tijd duurt voordat het puin rond het zwarte gat zich in een stabiele baan heeft gevestigd. Als alternatief zou het puin zwak aan het zwarte gat kunnen worden gebonden en een bolomhulsel kunnen vormen, dat geleidelijk samentrekt en een accretieschijf vormt. Deze vertraagde schijfvorming zou de langdurige emissie van radiogolven kunnen verklaren.

Deze studie daagt ons begrip uit van de interactie van superzware zwarte gaten met hun omgeving. Verder onderzoek en observaties zullen nodig zijn om het mysterie van deze late radiogolven te ontrafelen.

