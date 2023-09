Wetenschappers produceren spinzijdevezels over de volledige lengte met behulp van genetisch gemodificeerde zijderupsen

By

Wetenschappers hebben een grote doorbraak bereikt door met succes spinnenzijdevezels over de volledige lengte te produceren met behulp van genetisch gemodificeerde zijderupsen. Deze zijde heeft een enorm potentieel als schaalbaar, duurzaam en kwalitatief hoogstaand alternatief voor synthetische vezels zoals nylon.

Zijderupszijde is de enige dierlijke zijdevezel die op grote schaal commercieel wordt geproduceerd, dankzij beproefde kweektechnieken. Conventionele zijderupszijde heeft echter de reputatie broos te zijn. Aan de andere kant is spinnenzijde ongelooflijk sterk en taai. De uitdaging was het vinden van een manier om spinnenzijde op grote schaal te produceren vanwege de kannibalistische aard van spinnen.

In deze studie gebruikten onderzoekers genetische modificatietechnieken om zijderupsen te ontwikkelen die spinnenzijdevezels konden produceren. Ze voegden een zijde-eiwit van een bolwevende spin in het DNA van de zijderups, ter vervanging van het gen dat verantwoordelijk is voor het primaire zijde-eiwit van de zijderups. Deze aanpak, bekend als CRISPR-Cas9, maakte de succesvolle activering van het spinnenzijde-gen mogelijk zonder de natuurlijke zijdeproductie van de zijderups te verstoren.

De resulterende vezels overtroffen de verwachtingen en vertoonden een hoge treksterkte en taaiheid. Verrassend genoeg waren de vezels ook flexibeler dan verwacht. Deze doorbraak heeft aanzienlijke gevolgen voor verschillende industrieën, waaronder biomedische technologie, lucht- en ruimtevaarttechnologie en slimme materialen voor het leger. Het geproduceerde spinnenzijde is zelfs zes keer sterker dan Kevlar, een materiaal dat veel wordt gebruikt in kogelvrije vesten.

De onderzoekers willen dit proces verder verfijnen door genetisch gemodificeerde zijderupsen te ontwikkelen die spinnenzijdevezels kunnen produceren met behulp van natuurlijke en kunstmatige aminozuren. Zij geloven dat deze aanpak een enorm potentieel heeft voor het creëren van nog sterkere en veelzijdigere zijdevezels.

Het vermogen om spinnenzijdevezels te produceren met behulp van genetisch gemodificeerde zijderupsen biedt niet alleen een duurzaam alternatief voor synthetische vezels, maar biedt ook kansen om aan de mondiale vraag te voldoen. De vezels kunnen worden gebruikt als chirurgische hechtingen, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte aan meer dan 300 miljoen procedures per jaar.

Bronnen:

– Donghua-universiteit

– EurekAlert