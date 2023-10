De rol van Biochar bij het beperken van de klimaatverandering

Miljoenen tonnen organisch afval uit land- en bosbouwactiviteiten laten elk jaar rotten of verbranden, waardoor koolstofdioxide in de atmosfeer vrijkomt en bijdraagt ​​aan de opwarming van de aarde. Er bestaat echter een oplossing in de vorm van biochar, die koolstof voor langere tijd kan vasthouden. Biochar wordt geproduceerd door organisch afval te verwarmen in een zuurstofarme omgeving. Het kan worden gemaakt van verschillende organische afvalproducten bij temperaturen variërend van 300ºC tot 1400ºC, wat resulteert in verschillende eigenschappen.

Biochar heeft verschillende voordelen voor het milieu. Het helpt de bodem water en voedingsstoffen vast te houden, biedt een leefgebied voor microben en vangt verontreinigende stoffen zoals zware metalen op, waardoor wordt voorkomen dat ze in waterlichamen terechtkomen. Bovendien zet biochar ongeveer 50% van de koolstof in organisch afval om in een stabiele verbinding die in de bodem blijft zitten, waardoor de hoeveelheid koolstof die vrijkomt in de atmosfeer wordt verminderd.

De productie van biochar in de Verenigde Staten is momenteel beperkt, maar heeft het potentieel om aanzienlijke hoeveelheden kooldioxide-uitstoot te compenseren. Eén schatting suggereert dat biochar tegen 2050 jaarlijks tot drie gigaton kooldioxide kan compenseren, wat overeenkomt met het sluiten van 800 kolencentrales. Om dit te bereiken moet de productie van biocharen echter substantieel toenemen op wereldschaal.

Uitdagingen bij het adopteren van biochar zijn onder meer het gebrek aan bewustzijn onder boeren en de behoefte aan een genuanceerd begrip van de eigenschappen en toepassing ervan. Biochar is geen meststof of pesticide en verhoogt de gewasopbrengsten niet significant. Niettemin biedt het duidelijke voordelen als het wordt toegevoegd aan bodems met een slechte water- en voedingsstoffenretentie.

Biochar is veelbelovend als een eenvoudige en kosteneffectieve methode om koolstof af te vangen en op te slaan, wat de belangstelling wekt van bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. Het verhogen van de productie en acceptatie van biochar zou de weg kunnen vrijmaken voor een aanzienlijke vermindering van het kooldioxidegehalte en kunnen bijdragen aan de inspanningen om de klimaatverandering te beperken.

