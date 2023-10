De grootste zonnestorm tot nu toe: een les uit oude boomringen

Een team van wetenschappers heeft bewijs gevonden van de grootste zonne-superstorm ooit gemeten, die 14,300 jaar teruggaat. De onderzoekers bestudeerden de radiokoolstofniveaus in oude boomringen, die bewaard bleven in de Franse Alpen. De piek in radiokoolstof duidde op een enorme verstoring in de bovenste atmosfeer van de aarde, veroorzaakt door een krachtige zonne-superstorm die verstrekkende gevolgen had.

Hoewel zonnestormen niet ongewoon zijn, zijn stormen van deze omvang uiterst zeldzaam. Als een storm van deze omvang vandaag de aarde zou treffen, zou dit catastrofale schade veroorzaken aan onze kritieke infrastructuur, met name aan het elektriciteitsnet en de satellieten in een baan om de aarde. Deze bevinding benadrukt het belang van het begrijpen van en voorbereiden op dergelijke gebeurtenissen om onze mondiale communicatie- en energiesystemen te beschermen.

De studie, gepubliceerd in The Royal Society's Philosophical Transactions of the Royal Society A, analyseerde gedeeltelijk gefossiliseerde bomen van de oevers van de Drouzet-rivier. Door middel van dendrochronologie reconstrueerden de onderzoekers een tijdlijn en identificeerden ze de piek in de radiokoolstofniveaus precies 14,300 jaar geleden. Met deze methode konden ze waardevolle informatie verzamelen over veranderingen in het milieu en de zonneactiviteit in het verleden.

Radiokoolstof wordt in de hogere atmosfeer geproduceerd door kosmische straling en extreme zonne-evenementen. De koolstof wordt vervolgens geabsorbeerd door de biosfeer, inclusief bomen, en opgesloten in hun jaarlijkse jaarringen. Het team vergeleek de radiokoolstofpiek met het berylliumgehalte in ijskernen op Groenland, wat het bestaan ​​van een enorme zonne-superstorm verder bevestigde.

Als de 14,300 jaar oude zonnestorm vandaag had plaatsgevonden, zou deze onze telecommunicatie-, satelliet- en elektriciteitsnetten hebben verwoest. De mogelijke gevolgen benadrukken de noodzaak om onze infrastructuur te beschermen tegen zonneactiviteit die zich miljoenen kilometers verderop voordoet. Extreme zonnestormen kunnen transformatoren in elektriciteitsnetwerken permanent beschadigen, wat kan leiden tot wijdverbreide en langdurige stroomuitval.

Wetenschappers hebben negen grote zonne-superstormen geïdentificeerd, bekend als Miyake Events, met behulp van boomring- en ijskerngegevens van de afgelopen 15,000 jaar. De meest recente gebeurtenissen vonden plaats in 993 CE en 774 CE. Het begrijpen van deze zonnestormen blijft echter een uitdaging, omdat directe waarnemingen schaars zijn. Wetenschappers zijn nog steeds onzeker over de oorzaken, frequentie en voorspelbaarheid van deze krachtige gebeurtenissen.

De ontdekking van het 14,300 jaar oude Miyake Event levert waardevolle inzichten op in het gedrag van onze zon. Terwijl instrumentele metingen van zonneactiviteit pas dateren uit de 17e eeuw, biedt het bestuderen van radiokoolstof in boomringen en beryllium in ijskernen een manier om het gedrag van de zon in het verleden vollediger te begrijpen.

Het beroemde Carrington-evenement van 1859, bekend vanwege het veroorzaken van verstoringen zoals storingen in telegraafmachines en heldere nachtelijke aurora's, werd niet als een Miyake-evenement beschouwd. De impact ervan is goed gedocumenteerd vanwege het relatief recente optreden ervan en de observaties van mensen destijds.

Het begrijpen van ons verleden is cruciaal voor het nauwkeurig voorspellen en beperken van de risico’s die gepaard gaan met extreme zonne-evenementen. De studie van radiokoolstof levert waardevolle inzichten op in de geschiedenis van de aarde en dient als een krachtig hulpmiddel om onze toekomst te voorspellen. Er valt echter nog veel te leren over het gedrag van onze zon en de potentiële gevaren die deze met zich meebrengt voor onze moderne infrastructuur.

