Efficiënte fotokatalytische CO2-reductie door bidirectionele gastheer-gastinteracties

De ontwikkeling van kunstmatige fotosynthesesystemen voor het omzetten van CO2 in waardevolle chemicaliën is van cruciaal belang bij het aanpakken van de opwarming van de aarde en de energiecrisis. Eén benadering om dit te bereiken is door CO2-reductie te koppelen aan H2O-oxidatie om zonne-energie om te zetten in chemische energie, waarbij het proces van fotosynthese wordt nagebootst. De efficiëntie van CO2-reductie wordt echter belemmerd door de kinetische barrière voor wateroxidatie.

Om de efficiëntie van de fotokatalytische CO2-reductie te verbeteren, hebben onderzoekers elektronenopofferende middelen gebruikt om de reactie te bevorderen. Het gebruik van deze opofferingsmiddelen is echter economisch niet haalbaar en beperkt de oxidatiecapaciteit van de fotogegenereerde gaten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben wetenschappers de koppeling van CO2-reductie met de oxidatie van organische verbindingen onderzocht, wat waardevolle chemicaliën zou opleveren. Deze aanpak heeft als bijkomend voordeel dat er gebruik wordt gemaakt van uit biomassa afkomstige organische stoffen als grondstoffen, waardoor het proces duurzamer wordt.

Om de efficiëntie van de elektronenoverdracht in fotokatalytische systemen te verbeteren, ontwikkelde een onderzoeksteam van de Tianjin University of Technology, China, onder leiding van prof. Tong-Bu Lu, een nieuwe strategie gebaseerd op bidirectionele gastheer-gastinteracties. Ze bereikten dit door gelijktijdig de katalysator en de reactant op het oppervlak van de fotosensibilisator te verzamelen. Dit directe contact tussen de katalysator/reactant en de fotosensibilisator verkleint aanzienlijk de afstand die fotogegenereerde dragers moeten afleggen, wat leidt tot een dramatische verbetering van de efficiëntie van de CO2-reductie.

De resultaten van het onderzoek toonden een hoge opbrengst aan CO2-reductie tot mierenzuur (1610 μmol g-1 h-1) aan met een selectiviteit van 96.5%. Bovendien werden de fotogegenereerde gaten in CdS (cadmiumsulfide) snel vernietigd door furfurylalcohol gebonden aan β-CD (β-cyclodextrine), resulterend in een furfuralopbrengst van 1567 μmol g-1 h-1 met een selectiviteit van meer dan 99%.

Dit baanbrekende onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor de constructie van zeer efficiënte kunstmatige fotosynthesesystemen voor praktische toepassingen. Door gebruik te maken van bidirectionele gastheer-gast-interacties kunnen onderzoekers het gebruik van zonne-energie voor CO2-reductie en organische oxidatie maximaliseren, wat leidt tot de productie van waardevolle chemicaliën. Dit werk brengt ons een stap dichter bij het realiseren van duurzame en efficiënte technologieën voor koolstofreductie.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Hoe verbetert bidirectionele interactie tussen gastheer en gast de fotokatalytische CO2-reductie?

A: Door bidirectionele interacties tussen gastheer en gast kunnen de katalysator en de reactant op het oppervlak van de fotosensitizer worden verzameld, waardoor de transmissieafstand van door foto's gegenereerde dragers wordt verkleind en een efficiënte CO2-reductie wordt bevorderd.

Vraag: Wat zijn de voordelen van het koppelen van CO2-reductie aan organische oxidatie?

A: Door CO2-reductie te koppelen aan organische oxidatie is de productie mogelijk van chemicaliën met toegevoegde waarde en het gebruik van uit biomassa afkomstige organische stoffen als hernieuwbare grondstoffen.

Vraag: Wat zijn de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek?

A: Het onderzoek heeft aangetoond dat bidirectionele interacties tussen gastheer en gast de efficiëntie van de fotokatalytische CO2-reductie aanzienlijk kunnen verbeteren, wat leidt tot hoge opbrengsten aan mierenzuur en furfural met uitstekende selectiviteit.

Vraag: Hoe draagt ​​dit onderzoek bij aan kunstmatige fotosynthesesystemen?

A: Dit werk biedt een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van praktische en zeer efficiënte kunstmatige fotosynthesesystemen, die potentiële oplossingen bieden voor de opwarming van de aarde en de duurzaamheid van de energievoorziening.

Bron:

Chinees tijdschrift voor katalyse. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7