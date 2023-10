Nieuwe cameratechnologie zorgt voor een revolutie in maanfotografie voor toekomstige maanmissies

Europese astronauten en wetenschappers werken samen met het Artemis-beeldteam van NASA om een ​​innovatieve camera te ontwikkelen die een revolutie teweeg zal brengen in de maanfotografie voor toekomstige maanmissies. De Handheld Universal Lunar Camera (HULC) wordt getest in de maanachtige landschappen van Lanzarote, Spanje, als onderdeel van het PANGEA-trainingsprogramma.

PANGAEA, een programma dat is ontworpen om astronauten voor te bereiden op komende maanmissies, heeft een cruciale rol gespeeld bij het testen van de mogelijkheden van de HULC. Met dit programma kunnen astronauten geologische verkenningsscenario's simuleren terwijl ze het ESA Electronic Field Book gebruiken om hun werk te documenteren. Met de tool kunnen geologie-instructeurs realtime ondersteuning bieden aan de bemanning tijdens hun veldwerk.

De HULC heeft de verkenningservaring op het maanoppervlak voor de astronauten aanzienlijk verbeterd, door hen te voorzien van hoogwaardige beeldvormingsmogelijkheden. Deze geavanceerde maancamera, opgebouwd uit professionele kant-en-klare camera's, is uitgerust met een hoge lichtgevoeligheid en ultramoderne lenzen. Het zorgt ervoor dat wetenschappelijke ontdekkingen effectief kunnen worden gedocumenteerd tijdens toekomstige maanmissies.

Om de HULC ruimteklaar te maken, hebben NASA-ingenieurs een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht, waaronder de toevoeging van een stof- en thermische beschermingsdeken en ergonomische knoppen. Dankzij deze aanpassingen kan de camera eenvoudig worden bediend door astronauten die grote ruimtepakken dragen.

Tijdens het PANGEA-programma prees ESA-astronaut Thomas Pesquet, bekend om zijn uitzonderlijke fotografische vaardigheden, het ontwerp van de HULC. Hij benadrukte vooral de gebruiksvriendelijke interface en de betrouwbare beveiligingsfuncties van de camera.

Het vastleggen van beelden van hoge kwaliteit zal cruciaal zijn voor wetenschappelijk onderzoek tijdens toekomstige maanmissies. Daarom was de selectie van geschikte lenzen voor de HULC een van de belangrijkste doelstellingen van het PANGEA-programma. De camera is uitvoerig getest onder verschillende omstandigheden, zoals klaarlichte dag en de duisternis van vulkanische grotten, om de extreme omgevingen van maanfotografie te simuleren.

NASA's leider voor de HULC-camera, Jeremy Myers, benadrukte het belang van een intuïtief en gebruiksvriendelijk ontwerp voor de astronauten. In samenwerking met de beste planetaire wetenschappers in Europa zorgde Myers ervoor dat de door de HULC vastgelegde beelden voldeden aan de hoogste normen op het gebied van resolutie, scherptediepte en belichting, waardoor het wetenschappelijke potentieel van de camera werd gemaximaliseerd.

In tegenstelling tot de mechanische Hasselblad-camera die werd gebruikt tijdens de Apollo 11-missie, vertegenwoordigt de Artemis Moon-camera een aanzienlijke technologische sprong voorwaarts. Deze baanbrekende camera zal de eerste spiegelloze camera zijn die is ontworpen voor gebruik uit de hand in de ruimte en een uitzonderlijke beeldkwaliteit biedt in situaties met weinig licht. De geavanceerde mogelijkheden maken hem ideaal voor het vastleggen van de uitdagende, contrastrijke omgeving van de maan.

Naarmate het testen vordert, blijft de kernfunctionaliteit van de camera ongewijzigd, maar worden er verbeteringen aangebracht aan de interface en behuizing. Binnenkort wordt een versie van de HULC-camera naar het internationale ruimtestation ISS gestuurd voor verdere tests. NASA-teams hebben uitgebreide tests uitgevoerd om de grote uitdagingen van de ruimte aan te pakken, waaronder thermische, vacuüm-, stralingseffecten en de schurende aard van maanstof.

Jeremy Myers heeft er vertrouwen in dat de voortdurende aanpassingen zullen resulteren in het best mogelijke product: een camera die jarenlang adembenemende beelden van de maan kan vastleggen, die door internationale bemanningen kan worden gebruikt tijdens hun maanexpedities.

Veelgestelde vragen

1. Waarom is de ontwikkeling van de Handheld Universal Lunar Camera (HULC) belangrijk?

De HULC is van cruciaal belang voor toekomstige maanmissies, omdat het geavanceerde beeldvormingsmogelijkheden biedt om wetenschappelijke ontdekkingen te documenteren en de verkenning van het maanoppervlak te verbeteren.

2. Hoe wordt de HULC getest?

De HULC wordt getest in de maanachtige landschappen van Lanzarote, Spanje, als onderdeel van het PANGEA-trainingsprogramma, dat astronauten voorbereidt op komende maanmissies.

3. Welke verbeteringen zijn er aan de HULC aangebracht om deze geschikt te maken voor de ruimte?

NASA-ingenieurs hebben een stof- en thermische beschermingsdeken en ergonomische knoppen aan de HULC toegevoegd, waardoor de bruikbaarheid ervan wordt gegarandeerd voor astronauten die grote ruimtepakken dragen.

4. Welke voordelen biedt de HULC voor maanfotografie?

De HULC beschikt over een hoge lichtgevoeligheid en ultramoderne lenzen, waardoor het mogelijk is beelden van hoge kwaliteit vast te leggen in situaties met weinig licht, een cruciaal kenmerk voor maanfotografie.

5. Wat maakt de Artemis Moon-camera uniek?

De Artemis Moon-camera is de eerste spiegelloze camera die is ontworpen voor gebruik in de hand in de ruimte. De geavanceerde technologie zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit, vooral in de uitdagende omgeving met hoog contrast op de maan.