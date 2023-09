Webb-telescoop ontdekt methaan en kooldioxide in de atmosfeer van exoplaneet K2-18 b

Een nieuw onderzoek uitgevoerd door NASA's James Webb Space Telescope heeft de aanwezigheid van koolstofhoudende moleculen, waaronder methaan en koolstofdioxide, in de atmosfeer van exoplaneet K2-18 b onthuld. K2-18 b, dat 8.6 keer zo zwaar is als de aarde, draait rond een koele dwergster in de bewoonbare zone en bevindt zich op 120 lichtjaar afstand van de aarde.

Deze bevindingen dragen bij aan recente onderzoeken die suggereren dat K2-18 b een Hycean-exoplaneet zou kunnen zijn, wat betekent dat hij het potentieel heeft om een ​​waterstofrijke atmosfeer en een met water bedekt oppervlak te hebben. Deze ontdekking biedt een fascinerende blik op een planeet die anders is dan alle andere planeten in ons zonnestelsel en biedt interessante perspectieven over potentieel bewoonbare werelden elders in het heelal.

De James Webb-ruimtetelescoop heeft spectra van K2-18 b verkregen, die een overvloed aan methaan en koolstofdioxide in de atmosfeer van de exoplaneet vertoonden. Het tekort aan ammoniak ondersteunt verder de hypothese dat er zich in K2-18 b mogelijk een wateroceaan bevindt onder een waterstofrijke atmosfeer. Bovendien was er een mogelijke detectie van een molecuul genaamd dimethylsulfide, dat op aarde alleen door leven wordt geproduceerd. Er is echter verdere validatie nodig om de aanwezigheid ervan te bevestigen.

De suggestie dat K2-18 b een Hycean-exoplaneet zou kunnen zijn, is intrigerend omdat wordt aangenomen dat deze werelden veelbelovende omgevingen zijn om naar bewijs van leven op exoplaneten te zoeken. De grotere Hycean-werelden zijn aanzienlijk gunstiger voor atmosferische waarnemingen, vergeleken met kleinere rotsachtige planeten.

Hoewel K2-18 b in de bewoonbare zone ligt en koolstofhoudende moleculen bevat, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de planeet leven kan ondersteunen. Zijn grote omvang suggereert de aanwezigheid van een grote mantel van hogedrukijs in het binnenste, vergelijkbaar met Neptunus.

Deze ontdekkingen benadrukken het belang van het overwegen van diverse bewoonbare omgevingen bij de zoektocht naar leven elders in het universum. Toekomstige waarnemingen met de James Webb-ruimtetelescoop zullen verder inzicht verschaffen in de atmosfeer van K2-18 b en mogelijk de aanwezigheid van dimethylsulfide bevestigen.

– Exoplaneet: Een exoplaneet (of extrasolaire planeet) is een planeet die zich buiten ons zonnestelsel bevindt en rond een andere ster dan de zon draait.

– NASA: De National Aeronautics and Space Administration (NASA), opgericht in 1958, is een onafhankelijk agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten dat zich richt op ruimteverkenning en wetenschappelijk onderzoek.

– James Webb Space Telescope: De James Webb Space Telescope (JWST of Webb) is een in een baan om de aarde draaiend infrarood observatorium dat een aanvulling vormt op de ontdekkingen van de Hubble Space Telescope.