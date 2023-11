De relatie tussen aerosolhygroscopiciteit en klimaatverandering

Aërosoldeeltjes hebben een aanzienlijke impact op het klimaat op aarde, en het begrijpen van hun eigenschappen is cruciaal voor nauwkeurige klimaatmodellering. Een belangrijke eigenschap is hygroscopiciteit, wat verwijst naar het vermogen van aërosoldeeltjes om water in de atmosfeer vast te houden. Het bepalen van de hygroscopiciteit van aërosoldeeltjes is een uitdaging vanwege hun variabele en complexe aard, inclusief factoren zoals grootte en chemische samenstelling.

Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, heeft echter aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het begrijpen van de relatie tussen de samenstelling van aerosolen en hygroscopiciteit. Een internationaal onderzoeksteam, geleid door het Max Planck Instituut voor Chemie en het Leibniz Instituut voor Troposferisch Onderzoek, ontwikkelde een eenvoudige lineaire formule om de hygroscopiciteit te schatten op basis van de organische en anorganische materialen die aanwezig zijn in aërosoldeeltjes.

Het onderzoek maakte gebruik van gegevens van 16 meetcampagnes die tussen 2004 en 2020 werden uitgevoerd en die een breed scala aan regio's en klimaatzones op aarde bestreken. Deze campagnes omvatten metingen van de hygroscopiciteit met behulp van metingen van wolkencondensatiekernen en de chemische samenstelling van deeltjes met behulp van aërosolmassaspectrometrie. Door deze uitgebreide dataset te analyseren, hebben de onderzoekers vastgesteld dat de effectieve aerosolhygroscopiciteit (κ) kan worden berekend met behulp van een eenvoudige lineaire formule: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

De resultaten toonden aan dat de hygroscopiciteit van organische deeltjes (κorg) globaal gemiddeld 0.12 ± 0.02 bedroeg, terwijl de hygroscopiciteit van anorganische ionen (κinorg) gemiddeld 0.63 ± 0.01 bedroeg. Deze waarden bieden belangrijke inzichten in de rol van aerosoldeeltjes bij klimaatverandering en kunnen in mondiale klimaatmodellen worden gebruikt om klimaatvoorspellingen te verbeteren.

Hoofdonderzoeker Mira Pöhlker, van het Leibniz Instituut voor Troposferisch Onderzoek, benadrukt het belang van deze studie. “We hebben aangetoond dat er vereenvoudigde aannames kunnen worden gedaan bij het in aanmerking nemen van hygroscopiciteit in klimaatmodellen”, legt ze uit. De bevindingen tonen aan dat een lineaire formule de hygroscopiciteit van aerosolen effectief kan schatten, waardoor de onzekerheid in klimaatvoorspellingen wordt verminderd.

Deze studie draagt ​​bij aan ons begrip van de rol van aërosoldeeltjes in de klimaatverandering en benadrukt het belang van het nauwkeurig karakteriseren van hun eigenschappen. De bevindingen hebben het potentieel om klimaatmodellen te verbeteren en ons vermogen om toekomstige klimaatscenario’s te voorspellen te vergroten.

FAQ

Wat is hygroscopiciteit?

Hygroscopiciteit verwijst naar het vermogen van aerosoldeeltjes om water in de atmosfeer vast te houden. Het is een belangrijke factor bij het begrijpen van de impact van aerosolen op het klimaat op aarde.

Hoe werd in het onderzoek de hygroscopiciteit van aërosoldeeltjes bepaald?

De hygroscopiciteit van aërosoldeeltjes werd gemeten met behulp van metingen van wolkencondensatiekernen. Deze metingen werden gecombineerd met de chemische samenstelling van de deeltjes verkregen via aërosolmassaspectrometrie.

Wat is de betekenis van de bevindingen van het onderzoek?

De bevindingen van het onderzoek onthullen een eenvoudige lineaire formule die de hygroscopiciteit van aerosolen kan schatten op basis van de organische en anorganische materialen die in de deeltjes aanwezig zijn. Deze formule kan in klimaatmodellen worden gebruikt om voorspellingen van klimaatverandering te verbeteren.

Hoe kunnen de resultaten van het onderzoek worden toegepast?

De resultaten van het onderzoek bieden waardevolle inzichten in de relatie tussen de samenstelling van aerosolen en de hygroscopiciteit. Deze informatie kan worden gebruikt in mondiale klimaatmodellen om ons inzicht in de impact van aërosoldeeltjes op de klimaatverandering te vergroten.