The Burst Test: vooruitgang in het ontwerp van ruimtestationmodules

Sierra Space, een in Colorado gevestigd bedrijf, heeft onlangs een burst-test uitgevoerd, waarbij opzettelijk een nieuw ontwerp werd geëxplodeerd voor een opblaasbare module die zal worden gebruikt voor de opvolger van een International Space Station (ISS). De burst-test is cruciaal om de grenzen van het ontwerp van de module te testen voordat deze de ruimte in wordt gevlogen. De module, gemaakt in samenwerking met het in Delaware gevestigde bedrijf ILC Dover, maakt gebruik van genaaide en geweven stoffen, voornamelijk Vectran, die stijf worden als ze worden opgeblazen.

Sierra Space streeft ernaar om de module, genaamd LIFE (Large Integrated Flexible Environment), tegen 2030 klaar te hebben voor het ruimtestation Orbital Reef, een project onder leiding van Jeff Bezos' Blue Origin en gefinancierd door NASA. Bovendien is Sierra van plan een schip genaamd Dream Chaser te leveren, dat zowel vracht als bemanning kan vervoeren, om het ruimtestation te ondersteunen. De recente burst-testresultaten lieten een marge van 33% zien ten opzichte van de certificeringsnorm voor een volledige module, wat een aanzienlijke verbetering betekent ten opzichte van eerdere ontwerpen.

De burst-test is een van de vele tests die Sierra Space uitvoert op hun LIFE-prototypes. Naast de barsttests werden er ook kruiptests uitgevoerd, waarbij de modules aan langere perioden van hogere druk dan normaal werden onderworpen. Al deze tests vonden plaats in het Marshall Space Flight Center van NASA en zijn van cruciaal belang geweest bij het bevorderen van het ontwerp van de module.

NASA erkent de noodzaak van toekomstige ruimtestations om het ISS te vervangen en financiert de ontwikkeling van commerciële faciliteiten. Axiom Space, een ander bedrijf gevestigd in Houston, heeft ook een overeenkomst gesloten om zijn eigen ruimtestationmodules te creëren, die vanaf 2026 aan het ISS zullen worden gekoppeld.

Om de kloof in de beschikbaarheid van onderzoek tussen het ISS en de nieuwe ruimtestations te minimaliseren, werkt NASA actief aan een tweejarig transitieplan. Het Witte Huis Office of Science and Technology Policy heeft een strategie uitgegeven met voorgestelde stappen voor deze transitie, met als doel de voortzetting van cruciaal wetenschappelijk onderzoek in de ruimte te garanderen.

De burst-test uitgevoerd door Sierra Space betekent een aanzienlijke vooruitgang in het ontwerp van ruimtestationmodules. Met voortdurende inspanningen van bedrijven als Sierra Space en Axiom Space ziet de toekomst van ruimteverkenning en wetenschappelijk onderzoek in de ruimte er veelbelovend uit.

