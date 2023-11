Bacterieel geheugen: hoe microben ijzer gebruiken om strategieën door te geven

Wetenschappers van de Universiteit van Texas in Austin hebben een intrigerende ontdekking gedaan: bacteriën hebben het vermogen om herinneringen te creëren, net zoals mensen dat kunnen, om specifiek gedrag te activeren. Deze herinneringen kunnen van generatie op generatie worden doorgegeven en spelen een cruciale rol bij het ontstaan ​​van gevaarlijke infecties en de ontwikkeling van antibioticaresistentie.

In een studie gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences concentreerden onderzoekers zich specifiek op E. coli-bacteriën en hun gebruik van ijzerniveaus om informatie op te slaan. Ze ontdekten dat bacteriële cellen met een lager ijzergehalte beter waren in het zwermen, terwijl bacteriën die biofilms vormden een hoger ijzergehalte hadden. Degenen met een gebalanceerd ijzergehalte vertoonden een antibioticatolerantie. Deze ‘ijzeren herinneringen’ bleven minstens vier generaties bestaan ​​voordat ze bij de zevende generatie verdwenen.

Hoewel bacteriën geen hersenen of zenuwstelsel hebben, kunnen ze informatie uit hun omgeving verzamelen en opslaan voor toekomstig gebruik. Souvik Bhattacharyya, de hoofdauteur van het onderzoek, legt uit dat bacteriën baat kunnen hebben bij snelle toegang tot opgeslagen informatie als ze vaak in een bepaalde omgeving zijn terechtgekomen.

IJzer, een van de meest voorkomende elementen op aarde, speelt een cruciale rol in cellulaire processen. De onderzoekers stellen voor dat lage ijzerniveaus bacteriële herinneringen oproepen om een ​​snel bewegende migrerende zwerm te vormen, terwijl hoge ijzerniveaus duiden op een omgeving die geschikt is voor de vorming van een biofilm.

Dit begrip van het bacteriële geheugen opent nieuwe mogelijkheden voor het voorkomen en bestrijden van bacteriële infecties. Door zich te richten op de ijzerniveaus, die essentieel zijn voor de virulentie, kunnen onderzoekers therapieën ontwikkelen om bacteriële strategieën te verstoren en ze vatbaarder te maken voor behandeling.

Concluderend benadrukt deze studie het fascinerende vermogen van bacteriën om herinneringen op te slaan en door te geven aan toekomstige generaties. Door de mechanismen achter bacterieel gedrag te ontrafelen, ontsluiten wetenschappers potentiële strategieën om bacteriële infecties te bestrijden en antibioticaresistentie aan te pakken.

