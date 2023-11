Nieuwe studie onderzoekt de geheugencapaciteit van bacteriën en de impact ervan op antibioticaresistentie

By

Een baanbrekend onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin heeft een fascinerend aspect van bacterieel gedrag blootgelegd: de aanwezigheid van ‘herinneringen’ die hun strategieën aanzienlijk beïnvloeden, inclusief hun vermogen om antibiotica te weerstaan ​​en bacteriële zwermen te vormen. Deze ontdekking biedt nieuwe inzichten in de bestrijding van gevaarlijke infecties, vooral die veroorzaakt door antibioticaresistente stammen.

In tegenstelling tot menselijke herinneringen functioneren bacteriële herinneringen meer als informatieopslag in computers. Het onderzoeksteam ontdekte dat E. coli-bacteriën ijzerniveaus gebruiken als een mechanisme om informatie over hun omgeving en gedrag vast te houden. Deze herinneringen kunnen worden geactiveerd en doorgegeven aan volgende generaties als reactie op specifieke stimuli.

Hoofdauteur Souvik Bhattacharyya, een provoost aan het begin van zijn carrière bij de afdeling Moleculaire Biowetenschappen, legde uit dat variaties in ijzerniveaus in bacteriële cellen nauw verband houden met verschillende gedragspatronen. Bacteriën met een lager ijzergehalte vertoonden een verbeterd zwermvermogen, terwijl bacteriën die biofilms vormden (dichte, kleverige matten op oppervlakken) een hoger ijzergehalte vertoonden. Opmerkelijk genoeg blijven deze ‘ijzeren herinneringen’ vier generaties lang bestaan ​​voordat ze tegen de zevende generatie vervagen.

De implicaties van deze ontdekking reiken verder dan wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het begrijpen en manipuleren van deze op ijzer gebaseerde bacterieherinneringen heeft een aanzienlijk potentieel voor medische en ecologische toepassingen. Bhattacharyya benadrukte dat ijzerniveaus dienen als een haalbaar doelwit voor therapieën, omdat ijzer een cruciale rol speelt in de virulentie van bacteriële infecties. Door innovatieve strategieën te ontwikkelen om deze herinneringen te decoderen en te beïnvloeden, kunnen onderzoekers een revolutie teweegbrengen in de preventie en behandeling van bacteriële infecties, vooral die waarbij antibioticaresistente stammen betrokken zijn.

Bovendien werpt dit onderzoek licht op het diepe verband tussen ijzer en de evolutie van het leven op aarde. Bhattacharyya merkte op dat ijzer een belangrijke rol speelde in de vroege stadia van het cellulaire leven en van cruciaal belang blijft voor talrijke cellulaire processen. Door de fundamentele rol bloot te leggen die ijzer speelt in het gedrag van bacteriën en de bredere context van het leven, krijgen wetenschappers een diepgaand inzicht in de evolutionaire betekenis van deze ontdekking.

Samenvattend betekent het onderzoek van de Universiteit van Texas in Austin een belangrijke doorbraak in het begrijpen van bacterieel gedrag. Door de mysteries van het geheugen van bacteriën en hun relatie met ijzer te ontrafelen, maken wetenschappers de weg vrij voor innovatieve benaderingen om bacteriële infecties te bestrijden en de groeiende bezorgdheid over antibioticaresistentie aan te pakken.

