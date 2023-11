De opmerkelijke perceptie van baby's van hun lichaam en omgeving

Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Birmingham is gebleken dat baby's vanaf de leeftijd van vier maanden een opmerkelijk vermogen bezitten om te begrijpen hoe hun lichaam omgaat met de wereld om hen heen. Dit baanbrekende onderzoek, uitgevoerd door het Birmingham BabyLab, werpt een nieuw licht op de ontwikkeling van zelfbewustzijn bij zuigelingen en benadrukt hun aangeboren cognitieve vermogens.

Het onderzoek omvatte experimenten met baby's van vier en acht maanden. De baby's kregen een bal op een scherm te zien die dichterbij of verder van hen af ​​bewoog. Verrassend genoeg ervoeren de baby's een kleine trilling op hun handen toen de bal het dichtstbijzijnde punt op het scherm naderde. Tijdens deze experimenten werd de hersenactiviteit nauwlettend in de gaten gehouden en de bevindingen waren werkelijk fascinerend.

De resultaten toonden aan dat baby's zelfs op de leeftijd van slechts vier maanden een verhoogde somatosensorische (tactiele) hersenactiviteit vertoonden wanneer een aanraking werd voorafgegaan door een voorwerp dat naar hen toe bewoog. Dit suggereert dat baby's een natuurlijk vermogen bezitten om hun omgeving waar te nemen en te begrijpen hoe hun lichaam omgaat met de ruimte om hen heen. Dit concept staat bekend als de peripersoonlijke ruimte en speelt een cruciale rol in hun vroege ontwikkeling.

Dr. Giulia Orioli, hoofdonderzoeker en Research Fellow in Psychologie aan de Universiteit van Birmingham, legde uit dat de bevindingen wijzen op het vermogen van baby's om verbanden te leggen tussen wat ze zien en wat ze voelen. Dit betekent dat zelfs voordat baby's hebben geleerd naar voorwerpen te reiken, hun multisensorische hersenen zo zijn uitgerust dat ze de ruimte om hen heen kunnen begrijpen en hoe hun lichaam daarmee omgaat.

In het onderzoek werd ook gekeken naar hoe oudere baby’s, op de leeftijd van acht maanden, reageerden op onverwachte aanrakingen. Interessant genoeg vertoonde hun hersenactiviteit tekenen van verrassing toen de aanraking van hun handen de bal volgde die van hen af ​​bewoog op het scherm. Dit suggereert dat naarmate baby's hun eerste levensjaar vorderen, hun hersenen een geavanceerder bewustzijn ontwikkelen van de positie van hun lichaam in relatie tot hun omgeving.

Deze bevindingen, gepubliceerd in Scientific Reports in november 2023, bieden waardevolle inzichten in de vroege ontwikkeling van zelfbewustzijn bij zuigelingen. Zoals professor Andrew Bremner, een ontwikkelingspsycholoog, opmerkte, toont het onderzoek aan dat baby's een geavanceerder begrip opbouwen van hoe hun lichaam bestaat in de ruimte om hen heen terwijl ze blijven groeien en de wereld verkennen.

