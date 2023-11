Nieuw onderzoek onthult het vroege gevoel van lichaam en ruimte bij baby's

Uit een baanbrekend onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Birmingham is gebleken dat baby's vanaf vier maanden het vermogen hebben om hun lichaam waar te nemen in relatie tot de ruimte om hen heen. Het onderzoek, vandaag gepubliceerd in Scientific Reports, biedt waardevolle inzichten in de ontwikkeling van zelfbewustzijn bij zuigelingen.

In het onderzoek stelden experts van het Birmingham BabyLab baby's bloot aan een bewegende bal op een scherm die hen naderde of van hen af ​​bewoog. Toen de bal de baby's op het scherm naderde, werden ze onderworpen aan een zachte trilling (ook wel 'aanraking' genoemd) op hun handen, terwijl hun hersenactiviteit werd gevolgd. De gegevensverzameling vond plaats bij Goldsmiths, Universiteit van Londen.

De bevindingen geven aan dat baby's vanaf de leeftijd van vier maanden een verhoogde hersenactiviteit vertonen in het somatosensorische (tactiele) gebied wanneer een aanraking een voorwerp volgt dat naar hen toe beweegt. Dit suggereert dat zelfs voordat ze leren naar voorwerpen te reiken, de hersenen van baby's al zijn aangesloten om verbindingen tot stand te brengen tussen visuele stimuli en tactiele sensaties, waardoor ze hun interactie met de omringende ruimte kunnen begrijpen. Dit fenomeen staat vaak bekend als de peripersoonlijke ruimte.

Dr. Giulia Orioli, hoofdonderzoeker van de Universiteit van Birmingham, legt uit: “Onze studie toont aan dat baby's al vroeg in de kindertijd het inherente vermogen bezitten om hun lichamelijke aanwezigheid in de ruimte om hen heen waar te nemen en te begrijpen. Als volwassenen gebruiken we meerdere zintuigen om onze locatie in de ruimte te onderscheiden en onze interacties met objecten te voorspellen. De ontdekking dat baby’s deze vaardigheden in zo’n vroeg stadium vertonen, roept intrigerende vragen op over de mate waarin deze vaardigheden aangeleerd of aangeboren zijn.”

In het onderzoek werd ook onderzocht hoe oudere baby's, ongeveer acht maanden oud, reageren op onverwachte aanrakingen. Toen de aanraking werd voorafgegaan door de bal die van hen af ​​bewoog op het scherm, vertoonde de hersenactiviteit van de baby's tekenen van verrassing. Professor Andrew Bremner, specialist in ontwikkelingspsychologie, merkt op: “Deze observatie van verrassende reacties bij oudere baby's suggereert dat de aanraking onverwacht was vanwege de visuele richting van de beweging van het object. Het geeft aan dat naarmate baby’s hun eerste levensjaar doorlopen, hun zich ontwikkelende hersenen een geavanceerder besef krijgen van hun lichamelijke bestaan ​​in hun omgeving.”

Bij verder onderzoek zijn de onderzoekers van plan deelnemers van verschillende leeftijden te betrekken, waaronder zowel jongere als oudere personen. Door de hersenactiviteit bij volwassenen te onderzoeken, hopen ze licht te werpen op het traject van de zich ontwikkelende multisensorische vermogens van baby's. Bovendien willen ze nagaan of pasgeborenen al vroege tekenen van deze vaardigheden vertonen.

Dr. Orioli sluit af met het benadrukken van de uitdagingen van het bestuderen van pasgeborenen, maar is optimistisch over de mogelijke ontdekkingen: “Werken met pasgeborenen brengt unieke uitdagingen met zich mee, omdat ze het grootste deel van hun tijd slapen en eten. Niettemin boeken we vooruitgang bij het onderzoek naar deze leeftijdsgroep, en het zal werkelijk fascinerend zijn om te bepalen of baby's van slechts een paar dagen oud een rudimentair bewustzijn van hun lichaam in de ruimte bezitten. Als dat zo is, kijken we misschien naar de oorsprong van het menselijk bewustzijn.”

Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is de peripersoonlijke ruimte?

Peripersoonlijke ruimte verwijst naar het gebied dat het lichaam van een individu onmiddellijk omringt, waarbinnen hij objecten waarneemt en ermee interacteert.

Vraag: Worden baby’s geboren met een gevoel van zelfbewustzijn?

Hoewel het zelfbewustzijn zich gedurende de kindertijd en de vroege kinderjaren blijft ontwikkelen, blijkt uit onderzoek dat baby's vanaf ongeveer 18 maanden al vroege tekenen van zelfbewustzijn vertonen, zoals het herkennen van hun eigen spiegelbeeld.

Vraag: Hoe meten onderzoekers de hersenactiviteit bij zuigelingen?

Onderzoekers gebruiken doorgaans niet-invasieve technieken zoals elektro-encefalografie (EEG) om de hersenactiviteit bij zuigelingen te meten. EEG maakt gebruik van elektroden die op de hoofdhuid worden geplaatst om de elektrische signalen te detecteren die door de hersenen worden gegenereerd.