Nieuw onderzoek onthult de vroege ontwikkeling van ruimtelijk bewustzijn bij baby's

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Birmingham heeft onthuld dat baby's vanaf vier maanden een uniek gevoel hebben van hoe hun lichaam omgaat met de omringende ruimte. Deze baanbrekende bevinding werpt licht op de vroege ontwikkeling van zelfbewustzijn bij zuigelingen.

Het onderzoek, gepubliceerd in Scientific Reports, betrof het tonen van baby's op een scherm met een bewegende bal die naar hen toe of van hen af ​​bewoog. Tegelijkertijd kregen de baby's een zachte aanraking op hun handen terwijl hun hersenactiviteit werd gevolgd met behulp van een EEG-kapje. De gegevensverzameling voor het onderzoek vond plaats bij Goldsmiths, Universiteit van Londen.

Door de hersenactiviteit van de baby's te analyseren, ontdekten de onderzoekers dat baby's zelfs als ze nog maar vier maanden oud zijn, een verhoogde somatosensorische (tactiele) hersenactiviteit vertonen wanneer een aanraking wordt voorafgegaan door een voorwerp dat naar hen toe beweegt. Dit suggereert dat baby's vanaf jonge leeftijd in staat zijn de ruimtelijke relatie tussen zichzelf en objecten in hun omgeving waar te nemen en te begrijpen. Dit fenomeen wordt gewoonlijk de peripersoonlijke ruimte genoemd.

Hoofdonderzoeker Dr. Giulia Orioli, een Research Fellow in Psychologie aan de Universiteit van Birmingham, zei dat deze bevindingen het idee in twijfel trekken dat deze vermogens uitsluitend aangeleerd zijn en de mogelijkheid benadrukken dat ze aangeboren kunnen zijn bij mensen. Ze merkte verder op: "Deze vroege ontwikkeling van ruimtelijk bewustzijn bij baby's roept intrigerende vragen op over de oorsprong en de aard van het menselijk bewustzijn."

Bovendien onderzocht de studie hoe onverwachte aanrakingen oudere baby's beïnvloedden, met name baby's van acht maanden oud. De onderzoekers ontdekten dat wanneer de aanraking van hun hand werd voorafgegaan door de bal op het scherm die van hen af ​​bewoog, de baby's tekenen van verrassing vertoonden in hun hersenactiviteit. Dit geeft aan dat naarmate baby's hun eerste levensjaar doorlopen, hun begrip van de positie van hun lichaam in de ruimte geavanceerder wordt.

De volgende fase van het onderzoek is erop gericht deelnemers zowel jonger als ouder te betrekken dan die in het huidige onderzoek. De inzichten die zijn verkregen door het bestuderen van de hersenactiviteit van volwassenen kunnen waardevolle informatie opleveren over het ontwikkelingstraject van zuigelingen. Bovendien willen de onderzoekers graag onderzoeken of er vroege aanwijzingen zijn voor deze ‘multisensorische’ vermogens bij pasgeboren baby’s.

Dr. Orioli sloot af met het erkennen van de uitdagingen van het werken met pasgeborenen, maar uitte zijn enthousiasme over het potentieel om zelfs jongere baby's te bestuderen en te onderzoeken of de basis van ruimtelijk bewustzijn bij pasgeborenen bestaat. Het blootleggen van deze vroege ontwikkelingen bij baby's zou belangrijke inzichten kunnen opleveren in ons begrip van het menselijk bewustzijn.

FAQ:

Vraag: Wat heeft het onderzoek van de Universiteit van Birmingham onthuld?

A: Uit het onderzoek is gebleken dat baby's vanaf vier maanden al een idee hebben van hoe hun lichaam omgaat met de ruimte om hen heen.

Vraag: Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

A: In het onderzoek werden baby's een bewegende bal op een scherm getoond terwijl ze tegelijkertijd hun handen zachtjes aanraakten. De hersenactiviteit werd gevolgd met behulp van een EEG-cap.

Vraag: Wat is de peripersoonlijke ruimte?

A: Peripersoonlijke ruimte verwijst naar de perceptie van een individu van de ruimte die onmiddellijk zijn of haar lichaam omringt.

Vraag: Wat heeft het onderzoek opgeleverd over oudere baby's?

A: Uit het onderzoek bleek dat oudere baby's van acht maanden oud signalen van verrassing vertoonden wanneer een aanraking van hun hand werd voorafgegaan door de bal die van hen af ​​bewoog op het scherm.

Vraag: Wat zijn de volgende stappen voor de onderzoekers?

A: De onderzoekers zijn van plan jongere en oudere deelnemers bij toekomstige onderzoeken te betrekken en te onderzoeken of pasgeboren baby's vroege tekenen van deze 'multisensorische' vermogens vertonen.